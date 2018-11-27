Милорад Додик направляется в Санкт-Петербург

Новоизбранный член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик в четверг, 29 ноября, официально откроет Торговое представительство Республики Сербской (РС) в Санкт-Петербурге, что, по его словам, станет отражением укрепления двусторонних отношений и "венцом" сотрудничества.

Кроме того, политик выступит и на Международном конгрессе "Санкт-Петербург и славянский мир".

"Мы обустроили безвозмездно предоставленные нам помещения. Поводом для моего визита стало желание побудить интенсификацию двустороннего сотрудничества, изучить перспективы наших будущих отношений, прежде всего, Республики Сербской и Санкт-Петербурга, а также в свете моей новой позиции - сербского члена Президиума БиГ - выяснить, где сосредоточены препятствия. Было много проблем в реализации соглашения, которое относится к фармацевтической промышленности: россияне не могут экспортировать свою продукцию в РС и Боснию и Герцеговину, потому что соответствующее агентство на уровне БиГ оспаривает такую возможность", - заявил Милорад Додик в интервью изданию "Глас Српске".

Подчеркивается, что канцелярия Торгового представительства РС предназначена для презентации продукции из республики и проведения переговоров с российскими партнерами.

"Это венец нашего сотрудничества, налаженного властью РС с Санкт-Петербургом - мощным экономическим и культурным центром России", - подчеркнул политик.

Сербский лидер также сообщил, что намерен выступить на Международном конгрессе "Санкт-Петербург и славянский мир" (29-30 ноября с.г.) - ежегодной площадке для обмена информацией, опытом и идеями между городами и регионами государств Восточной Европы и Балканского полуострова для укрепления многостороннего и двустороннего сотрудничества.

"Речь идет о Форуме, организуемом в конце каждого года, чьи инициатором выступает Санкт-Петербург", - отметил сербский член боснийского Президиума, добавив, что планирует в ходе указанного мероприятия провести ряд важных встреч с высокопоставленными чиновниками из РФ.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия БиГ 6 ноября утвердил результаты состоявшихся здесь 7 октября всеобщих выборов, а 20 ноября прошла торжественная инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы в течение следующих четырех лет будут представлять: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

При этом следует учитывать, что лидер боснийских сербов открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.

В интервью газете "Сербский телеграф" глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада предпринимают упорные попытки превратить Балканский полуостров в плацдарм против России, в то время как Милорад Додик отстаивает интересы сербского народа и вместе с Москвой защищает Дейтонские мирные соглашения, положившие конец здесь кровопролитию в 90-х годах прошлого столетия.

"Россия - как и сербское руководство, и Милорад Додик - относится к наиболее последовательным защитникам Дейтонского мирного соглашения, в котором зафиксирован суверенитет и территориальная целостность Боснии и Герцеговины, - отметил министр. - Мы совместно выступаем за обеспечение равных прав всех трех государствообразующих народов, конституционного статуса и широких полномочий обоих образований - и Республики Сербской, и Федерации БиГ. Убеждены, что необходима передача всей полноты ответственности за происходящее в стране местным органам власти в соответствии с их компетенциями. Настало время свернуть элементы внешнего протектората, а именно - Аппарат Высокого представителя в БиГ, который стал уже просто рудиментом. Задача международного сообщества должна сводиться к содействию боснийским сторонам в расширении спектра совместных интересов, поиске собственных рецептов компромиссного урегулирования проблемных вопросов, включая реформирование системы правосудия, выведение зарубежных специалистов из состава Конституционного суда страны. Насколько мы знаем, избранный член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик также активно выступает за это".