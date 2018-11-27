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27.11.2018 15:35
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил запретить работу в опасных условиях

Текст: Ольга Туманова
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

Минтруд собирается ограничить работу граждан в условиях, которые угрожают их жизни и здоровью. Об этом заявил заместитель директора департамента условий охраны труда министерства Альберт Сакаев.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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По его словам, проекта закона, который разделяет условия труда по степени угрозы на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные - уже подготовлен.

"Мы предлагаем ввести запрет на работу в условиях, которым, по результатам специальной оценки будет присвоен наивысший четвертый уровень опасности", - приводит слова Сакаева ТАСС.

Тем временем, число работников, погибших на производстве в результате несчастных случаев, за 10 лет сократилось втрое. По данным Минтруда, в 2017 году погибших было 1,7 тысячи человек против 4,6 тысячи в 2007-м.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда
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