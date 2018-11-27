Мошенники зарабатывают на знаменитостях свыше полумиллиарда рублей в год

Более 500 миллионов рублей ежегодно зарабатывают мошенники на фейковых рекламных онлайн-акциях от имени российских знаменитостей. Об этом говорится в исследовании компании по предотвращению киберпреступлений Group-IB, которое цитирует агенство "Прайм".

Отмечается, что в соцсетях наметился рост количества скомпрометированных аккаунтов известных предпринимателей, артистов, политиков, блогеров и представителей шоу-бизнеса. Только в Instagram за год количество таких аккаунтов возросло на 40%.

Мошенники зарабатывают на возможности получения средств за взлом, выкуп страниц в соцсетях или на использовании имени "звезды" для продвижения разного рода товаров и услуг. Взлом страницы в Facebook мошенники оценивают примерно в 17 тысяч рублей. За Twitter просят 8,5 тысячи, за "ВКонтакте" и Telegram - 4 и 3 тысячи рублей соответственно. Дешевле всего мошенники оценивают проникновение в "звездные" аккаунты в "Одноклассниках" - всего в 500 рублей.

За взлом популярных Insta-профилей злоумышленники просят от 1 до 30 тысяч рублей, в зависимости от статуса и имиджа владельца. Если владелец аккаунта политический деятель, то могут запросить и 100 тысяч рублей. За то, чтобы вернуть доступ к Instagram-профилю, мошенники, как правило, требуют значительные суммы, которые в некоторых случаях достигают миллиона рублей.

Причем мошенники не опасаются предлагать свои услуги открыто: по запросам "Взлом аккаунтов соцсетей без предоплаты", "Взлом Facebook, как заказать услугу без следов" поисковые системы предлагают около 450 тысяч ресурсов.