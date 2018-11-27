На Ямале идет спор за буровые установки

Новости

Кадыров пригласил президента Азербайджана посетить Чечню 18:46
Фото: Джонни Депп выступил на свадьбе лидера кельтской панк-группы 18:45
В Псковской области возбудили дело о гибели в пожаре шестерых человек 18:44
На Кубани ликвидировали крупную финансовую пирамиду 18:30
На Украине нашли ошибку в приказе Порошенко о военном положении 18:29
Новый военно-транспортный самолет РФ передан на испытания 18:22
В московском метро иностранец погиб под поездом 18:17
В Петербурге покажут гербы титулованных дворян 18:17
Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград" 18:15
Завершилась разработка двигателя для ударного вертолета Ми-28НМ 18:05
В Ростове приставы арестовали имущество "ясновидящего" 17:55
Лавров: Спонсоры Украины должны предупредить Киев о последствиях 17:55
Метро Москвы сообщило о готовности к предновогоднему буму 17:54
Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года 17:52
Эксперты назвали профессии, которые не нужны Москве 17:51
УЕФА пересмотрит запрет матчей на Северном Кавказе 17:51
"Жигули" со штатным "автоматом": в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105 17:50
Власти Финляндии вернули россиянке изъятого из семьи ребенка 17:46
Крым посетят члены бундестага ФРГ 17:40
Матвиенко: РФ поддерживает инициативу Киргизии о парламентском измерении ШОС 17:33
Из-за снегопада в Москве осложнилась дорожная ситуация 17:30
В Екатеринбурге оперный певец порвал рот на сцене 17:28
В Калининграде отмыли памятник Канту после нападения вандалов 17:26
Командирам катеров ВМС Украины изберут меру пресечения в среду 17:25
Грушко: Инцидент в Керченском проливе не имеет военного значения 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 18:30
Рубрика: Экономика

Забурились

На Ямале идет спор за буровые установки
Текст: Дмитрий Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
22 буровые установки стали "яблоком раздора" между "Нафтагаз-Бурение" и экс-владельцем нефтесервисной компании "Ру-энерджи групп" Азадом Бабаевым. Последний считает, что ранее его фирма стала жертвой рейдерского захвата, а буровые, реальной стоимостью в миллиарды, проданы на торгах за малые деньги. Прошедший на днях в Салехарде суд, на котором оспаривалась легитимность торгов по продаже буровых, оставил все как есть.

Тем не менее Бабаев считает торги недействительными, поскольку оборудование ушло по цене заметно ниже рыночной. Его адвокат подтверждал это судебным актом, где стоимость может составлять более 300 млн рублей за каждую буровую. На торгах же все 22 единицы были проданы менее чем за 500 млн.

Оборудование ушло по цене заметно ниже рыночной

Представитель Бабаева на суде заявил, что на торгах "Нафтагаз-Бурение" была единственным участником, а оценка буровых была практически одинаковой для всех установок, хотя они были разного года выпуска. Все это говорит как минимум о странностях в проведении торгов. Ответчик же заявил, что сроки подачи иска просрочены. Судья в Салехарде с такой логикой согласился и иск отклонил. Однако представитель истца уже заявил, что это решение будет оспорено, и если понадобится, то фирма дойдет до Верховного суда.

Экономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая