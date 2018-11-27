На Ямале идет спор за буровые установки

Тем не менее Бабаев считает торги недействительными, поскольку оборудование ушло по цене заметно ниже рыночной. Его адвокат подтверждал это судебным актом, где стоимость может составлять более 300 млн рублей за каждую буровую. На торгах же все 22 единицы были проданы менее чем за 500 млн.
Представитель Бабаева на суде заявил, что на торгах "Нафтагаз-Бурение" была единственным участником, а оценка буровых была практически одинаковой для всех установок, хотя они были разного года выпуска. Все это говорит как минимум о странностях в проведении торгов. Ответчик же заявил, что сроки подачи иска просрочены. Судья в Салехарде с такой логикой согласился и иск отклонил. Однако представитель истца уже заявил, что это решение будет оспорено, и если понадобится, то фирма дойдет до Верховного суда.