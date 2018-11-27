На Ямале идет спор за буровые установки

22 буровые установки стали "яблоком раздора" между "Нафтагаз-Бурение" и экс-владельцем нефтесервисной компании "Ру-энерджи групп" Азадом Бабаевым. Последний считает, что ранее его фирма стала жертвой рейдерского захвата, а буровые, реальной стоимостью в миллиарды, проданы на торгах за малые деньги. Прошедший на днях в Салехарде суд, на котором оспаривалась легитимность торгов по продаже буровых, оставил все как есть.

Тем не менее Бабаев считает торги недействительными, поскольку оборудование ушло по цене заметно ниже рыночной. Его адвокат подтверждал это судебным актом, где стоимость может составлять более 300 млн рублей за каждую буровую. На торгах же все 22 единицы были проданы менее чем за 500 млн.

Оборудование ушло по цене заметно ниже рыночной

Представитель Бабаева на суде заявил, что на торгах "Нафтагаз-Бурение" была единственным участником, а оценка буровых была практически одинаковой для всех установок, хотя они были разного года выпуска. Все это говорит как минимум о странностях в проведении торгов. Ответчик же заявил, что сроки подачи иска просрочены. Судья в Салехарде с такой логикой согласился и иск отклонил. Однако представитель истца уже заявил, что это решение будет оспорено, и если понадобится, то фирма дойдет до Верховного суда.