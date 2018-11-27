Надо ли ходить больным на работу?

Три четверти россиян (77 процентов), если подхватывают вирусные или простудные заболевания, не оформляют больничные листы, а ходят больными на работу. Это показал опрос, проведенный порталом Rabota.ru, в котором приняли участие шесть тысяч респондентов. А что на этот счет думают наши белорусские читатели?

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

- Этот вопрос мы неоднократно обсуждали и у себя в комиссии, и с руководителями предприятий. Некоторые говорили, что когда человек с простудой приходит на работу, его стараются отпустить домой даже без больничного, если, конечно, работа это позволяет. Он же может заразить остальных сотрудников. Кто тогда будет работать? Правилен ли такой подход? Думаю, да. К слову, в некоторых странах это обычная практика: если человек говорит, что заболел, может просто отлежаться дома, без похода к врачу. Правда, только раз в год.

Андрей Шубадеров, замгенерального директора EPAM Systems Belarus:

- Не надо. Нужно беречь себя и о коллегах думать, не подвергать их здоровье опасности. Да и работы хорошей не будет, если сотрудник болен. В такой компании, как наша, где выпускают продукты мирового уровня, даже небольшая ошибка может дорого стоить... А вообще нужно закаляться и не болеть.

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

- Решение принимает, конечно же, сам работник. И белорусским законодательством предусмотрены выплаты по листкам временной нетрудоспособности. Однако за первые 12 дней больничного назначается пособие в размере 80% среднедневного заработка. Это означает, что за время болезни доход будет меньше... Поэтому лучше не доводить свой организм до болезней, а заниматься профилактикой. Кстати, коллективным договором может быть предусмотрена частичная, а иногда и полная оплата за посещение спортивных залов или бассейнов, а также поощрительные выплаты для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Сергей Жбанков, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:

- Смотря какая работа. В актерской профессии, например, не выйти на сцену - значит подвести не только себя, но и остальных. Так что мы, к сожалению, заложники ситуации. Бывает, играем свои роли и с простудой, и с высокой температурой. Это обычное дело. А как иначе? Зритель же купил билеты. И отмена спектакля или замена другим - это большие финансовые потери для театра. Но и такие случаи тоже бывают: все зависит от тяжести болезни актера.