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27.11.2018 21:16
Рубрика: Экономика

НДС на дно не тянет

Жалобы на государство не мешают бизнесу требовать господдержки
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
Чрезмерное давление государства на бизнес предприниматели считают главной проблемой, мешающей их работе, показал опрос руководителей российских компаний, проведенный компанией PwC совместно с аналитическим центром НАФИ.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Чаще всего бизнесмены жалуются на чрезмерное налогообложение, бюрократию и административные барьеры. "Если выделять главную проблему, связанную с ведением бизнеса в России, - это бюрократия и все то, что с ней связано. Медлительность функционирования системы, трудности во взаимодействии с регуляторами, со всем, что представляет собой государство как таковое", - сказал интервьюерам НАФИ президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
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При этом, отметим, налоговая нагрузка, на повышение которой так сетуют предприниматели, в России не выше, чем в развитых странах. Так, у нас есть лишь один косвенный налог, который платится при переходе права собственности - это НДС, а в большей части европейских стран и штатов США помимо него есть еще налог с продаж, то есть налогообложение там условно "двойное", сказал "РГ" завкафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Быковников. По его словам, если сравнивать общий объем косвенных налогов, то в России и европейских странах он примерно одинаков. Что касается налога на прибыль и на доходы, в Европе и США они, как правило, выше, чем у нас, говорит Быковников.

Почти девять из десяти опрошенных считают, что вести бизнес в России сложно, каждый третий - что очень сложно. Особенно тяжело идут дела в строительстве, торговле, изыскательной и научно-производственной деятельности и отрасли ИТ-технологий: в этих сферах процент посетовавших на трудную жизнь достиг 94. Две трети опрошенных не доверяют правительству, доверяет лишь треть. Большинство руководителей считают, что в стране высок уровень коррупции, каждый пятый говорит, что за последние шесть лет он только повысился.

Иллюзии пора оставить: чем больше господдержки, тем больше коррупции

Жалуясь на чрезмерное давление государства, бизнес тем не менее ждет от него поддержки. На этот парадокс обратила внимание генеральный директор агентства АКРА Екатерина Трофимова. "Нельзя не заметить противоречия, когда опрошенные говорят о бюрократии и тут же - о потребности в большей поддержке со стороны государства. С большей поддержкой государства фактор коррупции будет тоже возрастать, иллюзий по этому поводу быть не должно", - подчеркнула Трофимова на презентации исследования.

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Рубен Варданян, один из основателей и первый президент московской школы управления "Сколково", считает, что основная проблема российского бизнеса кроется все-таки не в чрезмерном давлении государства, а в неуважении к институту частной собственности как таковому. "Я не думаю, что есть страна, где бизнес сказал бы, что с налогообложением все хорошо. Надо понимать, что бизнес везде работает в непростых условиях. Но наша базовая проблема - в отношении к частной собственности. Мы в этом вопросе застряли между социализмом и капитализмом", - сказал Варданян. По его мнению, если бы российские предприниматели были уверены в завтрашнем дне, они строили бы свой бизнес совершенно иначе. Сегодня они не стремятся накопить капитал, чтобы передать его будущим поколениям, а лишь выживают благодаря денежным потокам.

Тем не менее, участвовавшие в опросе предприниматели считают, что увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к 2024 году возможно. Так ответили 560 бизнесменов из 1001.

Экономика Бизнес
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