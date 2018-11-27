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27.11.2018 14:19
Рубрика: Спорт

Названы возможные соперники Нурмагомедова

Текст: Артур Нанян

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не исключает возможности проведения боя-реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Уайт также признался, что Хабиб может сразиться также с Тони Фергюсоном и Дастином Пуарье.

"Поединок Хабиба с Конором побил все рекорды. Это был великолепный поединок. Нурмагомедов победил в нем. Значит, в будущем он может встретиться с Фергюсоном и Пуарье, либо провести реванш с Макгрегором", - отметил Уайт.

Бой Хабиба с Конором состоялся 6 октября в Лас-Вегасе. Выиграв, россиянин защитил свой пояс UFC в легком весе. Сразу после поединка произошла массовая драка с участием Нурмагомедова и представителей команды Макгрегора.

Конора с Хабибом дисквалифицировали до 10 декабря, а выплата бонусов россиянину в размере двух миллионов долларов была заморожена по решению Атлетической комиссии штата Невада.

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