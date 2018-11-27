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В Windows 10 после обновления сломались плееры

27.11.2018,  
17:14
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Большое октябрьское обновление Windows 10, которое, помимо полезных нововведений, принесло массу неприятностей, перетекает в проблемное ноябрьское обновление. Теперь пользователи жалуются на неполадки в стандартном плеере Windows Media.

После установки апдейта с номером KB4467708 из плеера пропадает строка поиска, и пользоваться ей становится невозможно. Речь идет о версии пакета обновлений для Windows 10 сборки 1809.

Сбой с исчезновением строки поиска проявляется во время проигрывания файлов определенных типов.

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В Microsoft знают о существовании проблемы и обещают исправить ее в ближайшем кумулятивном обновлении.

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