В Windows 10 после обновления сломались плееры

Большое октябрьское обновление Windows 10, которое, помимо полезных нововведений, принесло массу неприятностей, перетекает в проблемное ноябрьское обновление. Теперь пользователи жалуются на неполадки в стандартном плеере Windows Media.

После установки апдейта с номером KB4467708 из плеера пропадает строка поиска, и пользоваться ей становится невозможно. Речь идет о версии пакета обновлений для Windows 10 сборки 1809.

Сбой с исчезновением строки поиска проявляется во время проигрывания файлов определенных типов.

В Microsoft знают о существовании проблемы и обещают исправить ее в ближайшем кумулятивном обновлении.