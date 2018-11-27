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27.11.2018 21:26
Рубрика: Спорт

Молодежь под присмотром

Знарок стал консультантом штаба сборной страны
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
Олег Знарок возвращается к активной деятельности. Федерация хоккея России (ФХР) официально объявила о заключении соглашения с одним из самых титулованных тренеров страны.

Именно под руководством Олега Валерьевича сборная России выиграла долгожданное олимпийское "золото" в Пхенчхане. Ранее Знарок побеждал с национальной командой и на чемпионате мира - было это в 2014 году в Минске. А на клубном уровне в коллекции тренера целых три Кубка Гагарина. Дважды он брал титул с московским "Динамо", а затем повторил успех с питерским СКА.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Но даже все эти трофеи и регалии не уберегли Олега Валерьевича от довольно продолжительного творческого отпуска. После Олимпиады в Пхенчхане он покинул сборную России, а по окончании клубного сезона попрощался и с СКА. Злые языки утверждают, что "развод" проходил не по доброй воле, однако публично все выглядело предельно корректно. Ни Знарок, ни федерация, ни клуб в адрес друг друга слова плохого не сказали.

По ходу этого сезона тренера сватали во многие клубы - в новостях мелькали минское и московское "Динамо", и даже столичный "Спартак". Однако пауза в карьере Знарка затянулась - полгода он смотрел хоккей со стороны. И вот - долгожданное назначение. Как сообщила пресс-служба ФХР, Знарок "будет консультантом штаба сборной. В его обязанности будет входить подготовка резерва - работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными".

Олег Валерьевич должен будет проводить тренировки с юношескими командами всех возрастов и консультировать наставников этих команд. Примечательно, что в этом списке нет только одной сборной - национальной. Очевидно, это сделано для того, чтобы не вносить лишнюю нервозность в работу действующего штаба команды, возглавляемого Ильей Воробьевым.

- Мне предложили работать с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными. Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех, - приводит слова Олега Знарка официальный сайт ФХР.

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