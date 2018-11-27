Олег Знарок возвращается в сборную России по хоккею

Бывший главный тренер национальной команды России по хоккею Олег Знарок станет главным консультантом штаба нашей сборной. Официально о назначении специалиста будет объявлено в ближайшее время.

В этом качестве Знарок будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов, сообщает "Коммерсант".

"Он опытный человек", - поделился своим мнением о возвращении Олега Валерьевича капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. "Знарок знает свое дело. Дай Бог, чтобы все у него складывалось хорошо".

Ранее Знарок тренировал "Динамо" и питерский СКА. Он дважды привел москвичей к победе в Кубке Гагарина, еще один раз - армейцев.

В сборной России Знарок работал на протяжении четырех лет - с 2014 по 2018 год. Под его руководством наши хоккеисты выиграли чемпионат мира-2014 и Олимпиаду-2018.