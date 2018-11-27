Оперные звезды и фонд Романа Авдеева помогли выпускникам детдомов

Выступившие 26 ноября в Большом театре оперные звезды мировой величины Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов произвели фурор первым совместным концертом "Верди Гала" на исторической сцене. Успех этот, впрочем, был ожидаемым, если учесть мощнейший потенциал талантливой пары, богатую голосовую палитру которой дополнили к тому же американская певица Долора Заджик и солистка Большого Эльчина Азизова. Зал, очарованный голосами блистательного дуэта и приглашенных артистов, затаив дыхание, вслушивался в каждый звук. А после - взорвался неистовыми аплодисментами.

Однако это выступление стало особенным и еще по одной причине. Оперные звезды и концертное агентство Berin Art Management выступили в поддержку сирот, которым оказывает помощь благотворительный фонд российского предпринимателя и филантропа Романа Авдеева "Арифметика добра". В фонд были перечислены четыре миллиона рублей, поступившие от продажи билетов на концерт.

- Я благодарен артистам и организаторам концерта "Верди Гала" за то, что они поддержали наши начинания и перечислили часть средств от продажи билетов на реализацию программы фонда. Большое человеческое спасибо от себя и от детей-сирот. Эти деньги пойдут на поддержку, обучение и адаптацию 70 таких детей. Важно, что о проблеме сиротства говорят со сцены Большого театра, - отметил основатель "Арифметики добра" Роман Авдеев.

- Спасибо фонду "Арифметика добра". Я знаю, что очень многие люди нуждаются в помощи. Но когда речь идет о детях, это отдельная тема. И мы благодарим вас за то, что вы внимательны именно к детским проблемам и бедам. Это самое главное, - сказал в ответ Юсиф Эйвазов.

"Арифметика добра", которая получила крупную сумму благодаря необычному концерту, тоже является по-своему уникальным фондом. Образно говоря, здесь предоставляют оставшимся без родителей детям не готовую, почищенную и уже пожаренную "рыбу", а гораздо более полезную "удочку" для ее самостоятельной ловли. Вместо того, чтобы по примеру многих благотворителей бездумно и, порой, без особого смысла осыпать сирот-благополучателей подарками, невольно формируя в них иждивенческую психологию, "Арифметика добра" делает упор на помощь в получении образования и подготовке к самостоятельной жизни после детского дома.

- Образование - это социальный лифт, который дает шанс на благополучное будущее. Поэтому мы помогаем сиротам сдать выпускные экзамены, выбрать профессию и поступить учиться дальше. Дети, которые всю жизнь провели в сиротском учреждении, не знают элементарных вещей. На тренингах мы учим их распределять личный бюджет, рассказываем, какие бывают профессии, в какой вуз или суз лучше поступить, - подчеркнула руководитель фонда "Арифметика добра" Наиля Новожилова.

Пожертвованные средства фонд направляет на оплату мотивационных тренингов и уроков с репетиторами для детей из детских домов. Одна из программ "Арифметики добра" - дистанционное онлайн-обучение "Шанс" - позволяет сиротам пройти подготовку с репетиторами по 12 школьным дисциплинам, успешно сдать выпускные экзамены и поступить в колледжи, техникумы и вузы. А поскольку большинство подопечных фонда живут в удаленных регионах, индивидуальные онлайн-занятия с репетитором являются для них единственной возможностью получить необходимые для поступления в вузы знания.

За три года по этой программе уже обучились более 1050 подростков из 102 детских домов в 31 регионе России. С ними работали 111 преподавателей, которые провели более 50 тысяч уроков. Как показывают внутренние исследования фонда, чем дольше ученик занимается в "Шансе", тем выше вероятность его поступления в вуз или суз. И, что не менее важно, занятия способствуют скорейшей адаптации к самостоятельной жизни. После прохождения таких программ подопечные фонда "Арифметика добра" поступают, например, в МГУ, РГГУ, РУДН и другие высшие учебные заведения.

Прямая речь

Роман Авдеев, основатель фонда "Арифметика добра":

- Вначале я помогал детским домам только финансово. Как-то решил побеседовать с одной из воспитанниц за чаепитием. Когда я попросил принести мне сахар, девочка удивленно посмотрела на меня и спросила: "А что такое сахар?" Этот вопрос поверг меня в шок. Оказалось, что детям просто добавляли сахар сразу в чай. Из таких мелочей у детей-сирот складывается ложное представление о том, как устроен мир. Тогда мне стало ясно, что только лишь, например, установка качественных окон в детском доме ребенку не поможет.

Кстати



Фонд "Арифметика добра" был основан в 2014 году. Его основатель Роман Авдеев является отцом 23 родных и приемных детей.