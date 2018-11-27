Основатель Alibaba вступил в компартию Китая

Самый богатый человек в Китае, основатель и глава совета директоров компании Alibaba Джек Ма оказался членом коммунистической партии. Выяснилось это совершенно случайно: в газете "Женьминь жибао" его имя было упомянуто в списке из 100 человек, внесших особый вклад в программу экономических реформ. В список из 100 выдающихся деятелей, помимо предпринимателей, также включены партийные чиновники, экономисты, ученые, космонавты, спортсмены, художники. Большинство из них являются членами компартии Китая, хотя есть и несколько исключений.

В комментарии жюри, составившего этот список, отмечается, что "под руководством предпринимателя Alibaba вошла к десятку крупнейших мировых компаний с точки зрения рыночной стоимости, превратив Китай в ведущего игрока в сфере международной онлайн-торговли, интернет-финансов и облачных вычислений". Среди достижений Джека Ма также значатся создание сетей мобильных платежей, проведение независимых исследований и разработок. Кроме того, он сыграл важную роль в развитии нового "Шелкового пути", китайской инвестиционной программы, запущенной председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году.

Когда именно олигарх стал членом компартии, не уточняется. Сам Джек Ма никогда не раскрывал эту информацию, он всегда отмечал, что предпочитает не вмешиваться в политику, поэтому это известие многих удивило. Ведь кандидаты в члены компартии Китая должны принести клятву всю жизнь бороться за коммунизм и быть готовым пожертвовать всем ради партии и народа. Тем не менее, по данным журнала Forbes, Джек Ма владеет состоянием в 35,8 миллиарда долларов и занимает 18-ю строчку в списке самых богатых людей мира.