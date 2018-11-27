Песков опроверг слова Порошенко о попытке связаться с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Петр Порошенко не пытался связаться с главой российского государства после инцидента в Керченском проливе.

"Каких-либо телефонных контактов президентов не было", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что "сразу же ночью заказал разговор с президентом России Путиным" и не получил ответа". После этого он, якобы, "был вынужден обратиться к канцлеру Меркель" с просьбой о посредничестве - "чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей".