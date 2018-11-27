Песков предупредил о возможных последствиях военного положения на Украине

В Кремле назвали решение Киева ввести военное положение в ряде регионов внутренним делом Украины, но предупредили, что это может привести к эскалации напряженности на юго-востоке.

"Это внутреннее дело Украины, - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, - но, безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую, мало чем закамуфлированную окраску".

"Потенциально введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе - имеется в виду юго-восток", - не исключил представитель Кремля.

О реакции РФ на военное положение в приграничных областях и приведение украинской армии в высшую степень боевой готовности Песков предложил спрашивать российских военных. Он повторил, что потенциально такие действия Киева опасны эскалацией напряженности в районе соприкосновения на юго-востоке Украины.

Отвечая на вопрос о том, прозвучит ли в Аргентине на саммите "двадцатки" или на встрече с американским лидером Дональдом Трампом тема произошедшего у Керченского пролива, Песков сказал: "Обсуждение инцидента - не тема для саммита, но если вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч президента на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнения, что президент даст исчерпывающие пояснения".