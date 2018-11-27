Пять стран вошли в список потенциальных покупателей танка "Армата"

Новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата" еще не принят на вооружение, однако разговоры о том, какие страны захотят получить эти машины, уже ведутся.

Американский журнал The National Interest составил список потенциальных покупателей Т-14.

Индия

Индию считают одним из наиболее заинтересованных покупателей. Т-14 соответствует требованиям индийской программы FCRV, в рамках которой ведется поиск нового танка для армии. Конкуренцию российской машине могут составить корейская "Черная Пантера" К2 и украинский БМ "Оплот", считает автор статьи Чарли Гао. Современные западные танки, такие как Abrams и Leopard 2, слишком тяжелы для Индии.

Конкуренцию "Армате" мог бы составить Arjun Mk. 2 местного производства, однако вряд ли ему удастся исправить плохую репутацию его предшественника - индийского танка Arjun.

Китай

Несмотря на развитие собственной военной промышленности, Китай продолжает приобретать российскую технику, в том числе самолеты Су-35 и зенитные ракетные системы С-400. Как и раньше, китайцы покупают самое передовое российское оружие, а затем налаживают собственное производство похожих образцов. Поэтому есть вероятность, что Китай захочет приобрести партию новых российских танков с целью изучения и последующего использования технологий, применявшихся при создании Т-14.

Алжир

Алжир давно и последовательно развивает военно-техническое сотрудничество с Россией. Алжирские военные эксплуатируют танки Т-90, самолеты Су-30МКА и Як-130, боевые машины поддержки танков и другую российскую технику.

Приобретение новейших танков на платформе "Армата" сделает армию Алжира одной из сильнейших среди стран Магриба. Однако, учитывая обширный парк довольно современных Т-90, алжирские военные вряд ли купят много новых танков из-за их дороговизны.

Египет

Как и Алжир, Египет активно покупает современную российскую военную технику, в том числе Т-90С. Стоит отметить, что египтяне выбрали российские танки в качестве замены американским "Абрамсам". Это положило конец их почти тридцатилетней бронетанковой "связи" с США, у которых сначала были куплены "Паттоны", а потом и M1A1.

Египет является одним из потенциальных покупателей Т-14, однако поставки Т-90С начались лишь год назад, поэтому новый контракт вряд ли будет сформирован в ближайшее время

Объединенные Арабские Эмираты

Армия ОАЭ использует российские боевые машины пехоты БМП-3, в то время как ее танковый парк целиком состоит из французских танков Leclerc. Эти довольно современные машины неплохо показали себя в Йемене, пишет NI. И все же был зафиксирован случай, когда ракета старого ПТРК "Конкурс" пробила броню, убив механика-водителя и ранив командира танка.

Вскоре после этого ОАЭ заинтересовались комплектами модернизации "Леклерков". Если Франция не сможет их поставить, или если Т-14 будет превосходить модернизированные французские танки, ОАЭ могут начать переговоры о закупках танка на платформе "Армата" в ближайшем будущем.