Книга "Сказки дедушки Рака" донской писательницы Светланы Фадеевой, изданная в Минске в издательстве "Беларусь", удостоена диплома Книжного салона в Париже Russkaya Literatura "За красоту языка и глубину текста". Сборник сказок посвящен Дону, его обитателям, главным из которых является рак, ведь речной рак - один из символов казачьего Дона.

- Мой папа появился на свет в Вёшках, в хуторе Кружилинском, его дом был по соседству с Михаилом Александровичем Шолоховым, а потом он учился с его племянником в Новочеркасском политехническом университете, - рассказывает Светлана. - С самого детства мы приезжали к папе на родину. И книга "Сказки дедушки Рака" посвящена именно этим местам.

Жизнь у начинающей сказочницы Светланы Фадеевой сама похожа на сказку.

Всего несколько лет, как она начала придумывать истории для самых маленьких - и вот прекрасная Австрия, победа в номинации "Литература для юношества" на международном форуме "Литературная Вена", где более полутора тысяч участников, и только одна представительница страны Толстого и Чехова - Светлана Фадеева. До этого - дипломант Международного конкурса в Германии "Лучшая книга-2014" в номинации "Детская и юношеская литература". А последняя победа - на Книжном салоне Russkaya Literatura в номинации "За красоту языка и глубину текста" (Париж, Франция, 2018).

Она с медалью окончила лингвистическую гимназию с углубленным изучением иностранных языков: французского, английского и латинского. И хотя любимыми предметами всегда были русский язык и литература, решила поступать на факультет иностранных языков.

Уже на первом курсе выпала возможность поработать непосредственно с носителями языка. На каникулах работала переводчиком на борту круизных лайнеров, возивших по "Золотому кольцу России" туристов из Италии, Германии, Франции, Турции, США. Экскурсии, уроки русского языка и русской кухни, история прикладного искусства, лаковой миниатюры, русского костюма и берестяных икон.

У издателей не хватает средств, доступа к широкому кругу людей, чтобы заявлять новых авторов. А читатели не знают критериев, по которым книги выбирать

- Свою первую книгу сказок я начала писать во время рабочего перерыва, - вспоминает Светлана. - Сказки - первые книги, с которыми мы знакомимся. Через них закладываются базисные ценности. Только не прямо, а опосредованно, через сказочных персонажей и их действия. И во многом от содержания сказок, поступков главных героев, их поведения зависит наша взрослая жизнь.

А какая у вас любимая сказка?



Светлана Фадеева: Я часто перечитываю детские книги: например, "Восемь волшебных желудей, или Приключения Желудино и его младших братьев" Юрия Дьяконова, "Приключения Эмиля из Лённеберги" Астрид Линдгрен - эту книгу я прошу почитать близких, когда болею. Она меня исцеляет, а главное, всегда поднимает настроение.

В детстве я любила читать разные книги. Но ближе всех мне были те писатели, героями произведений которых становились животные, птицы. Михаил Пришвин, Константин Ушинский и, безусловно, Виталий Бианки, книжки которого были зачитаны до дыр. Виталий Бианки был и остается одним из моих самых любимых писателей.

Как вы думаете, какие сказки нужны современным детям? И чем их можно завлечь, чтобы они забыли о нынешних монстриках и прочих уродцах?



Светлана Фадеева: Не воспитывайте своих детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Поэтому, если ребенок часто видит вас с книгой в руках, это уже полшага на пути к тому, чтобы он тоже заинтересовался книгой.

Мы должны читать вслух нашим детям. Читать им то, что их радует. Читать им истории, от которых мы уже устали.

Почему раньше любили красивых Аленушек, потом Барби, а теперь непонятно кого, и названия их не выговоришь?



Светлана Фадеева: Думаю, что в наш стремительный век число пишущих людей заметно возросло и приобрело возможность обнародовать свои тексты. Насколько хорошо они написаны, рассудит время. Читателям же стало сложнее ориентироваться в литературе. Нам не хватает своих собственных героев, а нишу заполняют не самые лучшие образцы американских супергероев.

Раньше государство выступало тем цензором, идеологом, который занимался отбором книг, представлял читателю уже отобранный материал, выбирая между тем, что такое хорошо и что такое плохо. Тогда чтение и литература были для широких масс. Сейчас ситуация в корне иная. Огромное количество книг на полках, но большинство по-прежнему спрашивает лишь книги проверенных советских мастеров. Искусство вообще и литература в частности становится некой субкультурой, для узкого числа лиц, поскольку государство в духовной жизни практически не участвует. У издателей не хватает средств, доступа к широкому кругу людей, чтобы заявлять новых авторов. А читатели не знают критериев, по которым книги выбирать.

Кстати, я давно сотрудничаю с издательством "Беларусь", редким сегодня издательством, для которого прежде всего важны текст, качество и уровень языка. Где к печати относятся не как к производству, а как к таинству рождения книги. Это издательство - настоящий стандарт качества, и мои книги получают достойное оформление, они выглядят как подарочные, и там работают с социально значимой литературой. "Беларусь" - единственное государственное издательство, и для меня очень важно, что их издания автоматически попадают в библиотеки всей Беларуси. А книга "Таинственное исчезновение" была напечатана в белорусской типографии "Дом печати", где печатают книги государственной важности, - потому что книга еще в рукописном виде была удостоена международной премии.

Кто рисует замечательные иллюстрации к вашим сказкам?



Светлана Фадеева: Иллюстратор всех моих книг - талантливый художник из Украины Елена Солодун. Над рисунками мы с ней работаем долго. Этот этап очень интересный. Видеть, как то, что у тебя описано словами, оживает на бумаге, - непередаваемое ощущение. Ведь персонаж должен быть и реалистичный, и в то же время сказочный. В сборнике "Сказки дедушки Рака" использованы 37 цветных рисунков, три графических и восемь графических виньеток.

Антология сказок Светланы Фадеевой

"Червячок Чарли". Главный герой - маленький червячок, который верит в чудо, в то, что непременно найдет свою семью, с которой разлучила его непогода. А ведь хорошо известно, что чудеса случаются лишь с теми, кто в них верит…

"Случай в Пингвинии". Сказка о далекой заснеженной Антарктике, где весело и дружно живут пингвины, которые очень похожи на людей и задают много вопросов о жизни.

"Таинственное исчезновение". Однажды в самом обычном лесу случилось невероятное: пропали все до единой краски осени. И нашим героям, братьям Алеше и Гоше, предстоит разобраться в этой таинственной истории. Кстати, это уникальный авторский проект, выполненный без единого переноса, чтобы взгляд читателя плавно шагал от строчки к строчке.

"Сказки дедушки Рака". Сказки из этой познавательной и доброй книги с яркими иллюстрациями поведает мудрый дедушка Рак, мечтающий передать свой многолетний опыт людям, научить их жить в гармонии с природой и окружающим миром.