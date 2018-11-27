Российская делегация выразила сожаление, что на площадке Совета Безопасности ООН не удалось конструктивно обсудить кризисную ситуацию вокруг Керченского пролива. Запрошенная Москвой повестка экстренного заседания Совбеза была заблокирована США и еще шестью странами, после чего первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский покинул зал.

В поддержку российской инициативы выступили Китай, председательствующий сейчас в Совбезе ООН, Казахстан и Боливия, четыре государства воздержались при голосовании, а семь делегаций во главе с США отклонили запрос по повестке "Нарушение границ Российской Федерации". Американцы поддержали формулировку украинской стороны, предложившей обсудить письмо постпреда Украины при ООН еще от 28 февраля 2014 года, - речь в нем шла о недовольстве Киева подготовкой референдума в Крыму. В этих дискуссиях российская делегация участвовать не стала.

Перед тем как покинуть зал заседания, Дмитрий Полянский взял слово, ответив на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли, возложившей на Россию ответственность за эскалацию напряженности в Керченском проливе. "Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем, под каким пунктом повестки дня провести заседание. Вы дискредитируете Совет Безопасности", - отметил российский дипломат, сравнив расклад сил при голосовании в ООН с "разборками в песочнице".

Дмитрий Полянский дал свою оценку и внутриполитической ситуации на Украине: "Не секрет, что при желании так называемый конфликт на востоке Украины в Вашингтоне могли бы решить за 10 минут, просто дав правильную команду своим киевским подопечным. Теперь, ближе к намеченным на март выборам, обанкротившейся майданной команде очень нужно серьезное обострение обстановки, а в идеале - вообще война. Без этого надежды остаться у власти у них нет. Нужна очередная порция антироссийского дурмана, чтобы нищающие вот уже пять лет люди вновь поверили, что все беды у них не из-за правителей и их западных кукловодов, а из-за России".

Дмитрий Полянский сравнил расклад сил при голосовании в ООН с "разборками в песочнице"

Что касается непосредственно событий в Керченском проливе, первый заместитель постпреда России при ООН рассказал, что на катерах украинских ВМС находились двое сотрудников Службы безопасности Украины, "которые признались, что имели специальное задание - действовать именно таким образом". Дмитрий Полянский также обратил внимание западных коллег, что украинские суда вторглись в территориальные воды России "в том месте, которое еще до 2014 года было российской территорией - если уж говорить о Крыме и не о Крыме". При этом они "отказались от лоцмана", хотя прежде "без проблем пользовались режимом судоходства" в проливе.

"Налицо грубейшая провокация, и тем не менее вы эту провокацию сознательно покрываете, - обратился Полянский к представителям США и делегациям стран ЕС. - Это можно воспринимать как карт-бланш Украине продолжать подобные провокации, нагнетать обстановку, создавать угрозу для всех в этом регионе... Здесь призывали уважать только суверенитет Украины. Суверенитет Российской Федерации тоже стоит уважать". Полянский также пообещал Совету Безопасности ООН в дальнейшем поделиться итогами расследования инцидента.

Тем временем президент США Дональд Трамп отреагировал на него достаточно сдержанно и лаконично. "Нам в любом случае не нравится, что там происходит. Надеемся, что это удастся исправить. Я знаю, что Европа не в восторге, и они тоже работают над ситуацией. Мы все вместе работаем", - заключил американский глава. В свою очередь, Берлин предложил выступить посредником при разрешении спора, чтобы, по словам главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса, он "не превратился в серьезный кризис".