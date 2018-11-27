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27.11.2018 19:33
Рубрика: Власть

Суверенитет стоит уважать

Первый зампостпреда РФ покинул заседание Совбеза ООН после отказа утвердить повестку о кризисе в Керченском проливе
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
Российская делегация выразила сожаление, что на площадке Совета Безопасности ООН не удалось конструктивно обсудить кризисную ситуацию вокруг Керченского пролива. Запрошенная Москвой повестка экстренного заседания Совбеза была заблокирована США и еще шестью странами, после чего первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский покинул зал.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН отказался участвовать в дискуссии по повестке, предложенной украинской делегацией. Фото: AP Первый заместитель постоянного представителя России при ООН отказался участвовать в дискуссии по повестке, предложенной украинской делегацией. Фото: AP
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН отказался участвовать в дискуссии по повестке, предложенной украинской делегацией. Фото: AP

В поддержку российской инициативы выступили Китай, председательствующий сейчас в Совбезе ООН, Казахстан и Боливия, четыре государства воздержались при голосовании, а семь делегаций во главе с США отклонили запрос по повестке "Нарушение границ Российской Федерации". Американцы поддержали формулировку украинской стороны, предложившей обсудить письмо постпреда Украины при ООН еще от 28 февраля 2014 года, - речь в нем шла о недовольстве Киева подготовкой референдума в Крыму. В этих дискуссиях российская делегация участвовать не стала.

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
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Перед тем как покинуть зал заседания, Дмитрий Полянский взял слово, ответив на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли, возложившей на Россию ответственность за эскалацию напряженности в Керченском проливе. "Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем, под каким пунктом повестки дня провести заседание. Вы дискредитируете Совет Безопасности", - отметил российский дипломат, сравнив расклад сил при голосовании в ООН с "разборками в песочнице".

Дмитрий Полянский дал свою оценку и внутриполитической ситуации на Украине: "Не секрет, что при желании так называемый конфликт на востоке Украины в Вашингтоне могли бы решить за 10 минут, просто дав правильную команду своим киевским подопечным. Теперь, ближе к намеченным на март выборам, обанкротившейся майданной команде очень нужно серьезное обострение обстановки, а в идеале - вообще война. Без этого надежды остаться у власти у них нет. Нужна очередная порция антироссийского дурмана, чтобы нищающие вот уже пять лет люди вновь поверили, что все беды у них не из-за правителей и их западных кукловодов, а из-за России".

Дмитрий Полянский сравнил расклад сил при голосовании в ООН с "разборками в песочнице"

Что касается непосредственно событий в Керченском проливе, первый заместитель постпреда России при ООН рассказал, что на катерах украинских ВМС находились двое сотрудников Службы безопасности Украины, "которые признались, что имели специальное задание - действовать именно таким образом". Дмитрий Полянский также обратил внимание западных коллег, что украинские суда вторглись в территориальные воды России "в том месте, которое еще до 2014 года было российской территорией - если уж говорить о Крыме и не о Крыме". При этом они "отказались от лоцмана", хотя прежде "без проблем пользовались режимом судоходства" в проливе.

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"Налицо грубейшая провокация, и тем не менее вы эту провокацию сознательно покрываете, - обратился Полянский к представителям США и делегациям стран ЕС. - Это можно воспринимать как карт-бланш Украине продолжать подобные провокации, нагнетать обстановку, создавать угрозу для всех в этом регионе... Здесь призывали уважать только суверенитет Украины. Суверенитет Российской Федерации тоже стоит уважать". Полянский также пообещал Совету Безопасности ООН в дальнейшем поделиться итогами расследования инцидента.

Тем временем президент США Дональд Трамп отреагировал на него достаточно сдержанно и лаконично. "Нам в любом случае не нравится, что там происходит. Надеемся, что это удастся исправить. Я знаю, что Европа не в восторге, и они тоже работают над ситуацией. Мы все вместе работаем", - заключил американский глава. В свою очередь, Берлин предложил выступить посредником при разрешении спора, чтобы, по словам главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса, он "не превратился в серьезный кризис".

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Провокация Украины в Керченском проливе
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