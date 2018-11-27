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27.11.2018 22:06
Рубрика: Культура

Подведены итоги читательского голосования премии "Большая книга"

Текст: Мария Воронова
Читательское голосование, призванное определить, кому из претендентов на одну из самых престижных отечественных литературных премий достанутся читательские симпатии, стартовало в конце июня 2018 года. Все желающие могли бесплатно ознакомиться с произведениями финалистов на портале электронных и аудиокниг ЛитРес.
Дмитрий Быков. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Дмитрий Быков. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Дмитрий Быков. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

По итогам голосования первое место присудили роману Дмитрия Быкова "Июнь". Он, кстати, лидировал с самого начала конкурса. Книга, описывающая события в Советском Союзе 1939-1941 годов, содержит три сюжетные линии, которые практически автономны.

Второе место досталось "Рецептам сотворения мира" Андрея Филимонова. Книга, интригующая, представляет лабиринт семейной истории, где герои петляют от Парижа до Сибири через весь ХХ век. При том члены семьи - самые обычные люди: предатели и герои, эмигранты и коммунисты, жертвы репрессий и кавалеры орденов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Олег Ермаков вошел в финал "Большой книги"

Третье место занял роман "Радуга и Вереск" Олега Ермакова не только о современности, но и о событиях 1632 года, сражениях и приключениях на улочках Смоленска, в заснеженных полях и непролазных лесах. Две человеческие жизни, две истории, происходящие на одной территории, но с разницей почти в 400 лет, гармонично вплетены в канву истории целой страны.

"Привлекая внимание к современным писателям, премии оказывают влияние на развитие художественной литературы в целом. Особенно ценно, что каждый желающий имеет возможность повлиять на исход голосования, стать причастным к формированию трендов в литературной среде, - прокомментировал генеральный директор группы компаний ЛитРес Сергей Анурьев. - ЛитРес, являясь крупнейшим сервисом на российском рынке электронных и аудиокниг, поддерживает проекты, развивающие книжную экосистему, каким является "Большая книга".

Победителей премии "Большая книга-2018" объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 4 декабря.

Культура Литература Премия "Большая книга"
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