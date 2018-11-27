Посольство РФ призвало Вашингтон "обуздать подопечных" на Украине

Посольство России в США призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных". Это связано с акциями, которые проходят у зданий российских дипломатических миссий на Украине.

Дипломаты выразили солидарность с коллегами в Киеве и генконсульствах РФ на Украине, которые регулярно сталкиваются с агрессией в свой адрес. На странице посольства в Facebook подчеркивается, что разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец.

После инцидента в Черном море, произошедшим 25 ноября, с воскресенья у российских дипучреждений на Украине проходят акции. В Киеве файерами и дымовыми шашками забросали посольство России, во Львове и Харькове прошли митинги, участники которых жгли шины и бросали файеры, подобные события развернулись и в Одессе.

Напомним, два боевых корабля и буксир ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, игнорируя законные требования российских пограничников. Нарушители были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. В МИД России этот инцидент назвали провокацией.