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Рубрика: Власть

Посольство РФ призвало Вашингтон "обуздать подопечных" на Украине

Посольство России в США призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных". Это связано с акциями, которые проходят у зданий российских дипломатических миссий на Украине.

Дипломаты выразили солидарность с коллегами в Киеве и генконсульствах РФ на Украине, которые регулярно сталкиваются с агрессией в свой адрес. На странице посольства в Facebook подчеркивается, что разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец.

Фото: Алла Дмитриева
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После инцидента в Черном море, произошедшим 25 ноября, с воскресенья у российских дипучреждений на Украине проходят акции. В Киеве файерами и дымовыми шашками забросали посольство России, во Львове и Харькове прошли митинги, участники которых жгли шины и бросали файеры, подобные события развернулись и в Одессе.

Напомним, два боевых корабля и буксир ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, игнорируя законные требования российских пограничников. Нарушители были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. В МИД России этот инцидент назвали провокацией.

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