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27.11.2018 10:12
Рубрика: В мире

Пожар произошел на заводе в ДНР

На заводе в городе Енакиево в Донецкой народной республике произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

Как Трамп отреагировал на провокацию Украины в Керченском проливе

"Енакиево, "Енакиевский коксохимпром", углеподготовительный цех - пожар, - приводит РИА Новости сообщение министерства. - Пожаром уничтожено: электрощитовая, полимерный шифер и утеплитель стен; повреждено: три электрощитовые, кровля на площади семь квадратных метров".

Пожар произошел в понедельник. В настоящее время устанавливаются его причины. Информация о пострадавших не поступала.

"Енакиевский коксохимпром" производит кокс. Предприятие обеспечивает потребности местного металлургического завода.

В мире экс-СССР Украина
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