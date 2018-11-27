Пожар произошел на заводе в ДНР

На заводе в городе Енакиево в Донецкой народной республике произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

"Енакиево, "Енакиевский коксохимпром", углеподготовительный цех - пожар, - приводит РИА Новости сообщение министерства. - Пожаром уничтожено: электрощитовая, полимерный шифер и утеплитель стен; повреждено: три электрощитовые, кровля на площади семь квадратных метров".

Пожар произошел в понедельник. В настоящее время устанавливаются его причины. Информация о пострадавших не поступала.

"Енакиевский коксохимпром" производит кокс. Предприятие обеспечивает потребности местного металлургического завода.