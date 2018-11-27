Президент подписал закон о дополнительной настройке налоговой системы

Президент страны подписал закон о дополнительной настройке налоговой системы. Речь идет о поправках в Налоговый Кодекс, связанных с возмещением НДС, налогообложением контролируемых иностранных компаний и начислением пеней.

Документ, опубликованный на официальном сайте правовой информации, определяет, что размер пеней, которые начисляются на налоговую недоимку, не должен быть выше суммы этой недоимки, а в некоторых случаях пени не должны начисляться.

Также иностранная организация, согласно закону, сможет добровольно признавать налоговое резидентство нашей страны для оплаты налога на прибыль и НДФЛ.

На физлиц - налоговых резидентов нашей страны - будут распространяться льготы по НДФЛ, если они продадут имущество, которым владели дольше предельного срока - трех лет.

Кроме того, от НДС будут освобождены услуги по техуправлению морскими судами и судами смешанного плавания, которые оказываются иностранцам, не стоящим на учете в налоговых органах как налогоплательщики и эксплуатирующим эти суда, зарегистрированные в судовых реестрах иностранных государств. Также уточнен перечень налоговых агентов по НДС.