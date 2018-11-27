Путин: Борис Гребенщиков всегда идет особым творческим путем

Президент России Владимир Путин поздравил основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова с 65-летием, отметив его талантливые произведения и особые художественные идеи.

"Вы всегда шли в творчестве особым путем, твердо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами", - говорится в поздравительной телеграмме главы РФ. Российский лидер также отметил, что музыку группы ценят миллионы поклонников, как в нашей стране, так и за границей, а также пожелал Гребенщикову вдохновения и новых замыслов.

Поэт, композитор, основатель и худрук группы "Аквариум" Борис Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Является лауреатом премии "Триумф" (1997 год).