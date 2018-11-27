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27.11.2018 03:04
Рубрика: Власть

Путин и Меркель обсудили инцидент в Черном море

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону опасный инцидент, который произошел в воскресенье в Азово-Черноморской акватории. Как отмечают в пресс-службе российского президента, разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Владимир Путин "дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ", - говорится в сообщении Кремля.

В разговоре была выражена "серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения". Также был сделан акцент, что Украина несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски, пишет ТАСС.

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"Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", - отметили в Кремле. Во время разговора с Меркель, президент России выразил надежду, что Берлин повлияет на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов.

Напомним, инцидент произошел 25 ноября. Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" двигались из Черного моря к Керченскому проливу и нарушили российскую границу. Предупреждения Пограничной службы ФСБ РФ и Черноморского флота России были проигнорированы. Для задержания нарушителей, российские пограничники были вынуждены применить оружие. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы РФ в Черном море.

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