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27.11.2018 21:25
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, которые оказывают финансовую поддержку государственным, муниципальным и некоммерческим учреждениям культуры. Соответствующий документ опубликован на информационном портале правовой информации.

В соответствии с федеральным законом регионам предоставят право повысить до 30% суммы дохода (полученного в налоговом периоде, - прим. "РГ") максимальный размер предоставляемого гражданам-меценатам социального налогового вычета по НДФЛ.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин подписал пакет законов о налоговом режиме для самозанятых

При этом какими именно категориями учреждений и фондов могут быть приняты пожертвования в таком размере, регионы смогут установить самостоятельно.

Отметим, что до настоящего времени размер вычета по НДФЛ для меценатов был установлен в размере не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.

По мнению заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Леонида Симановского, новый закон будет стимулировать граждан и организации, готовых пожертвовать деньги на сохранение культурных ценностей, оказывать финансовую поддержку НКО и фондам в данной сфере, сообщает РИА Новости.

Власть Работа власти Внутренняя политика Культура Президент
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