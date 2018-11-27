Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, которые оказывают финансовую поддержку государственным, муниципальным и некоммерческим учреждениям культуры. Соответствующий документ опубликован на информационном портале правовой информации.

В соответствии с федеральным законом регионам предоставят право повысить до 30% суммы дохода (полученного в налоговом периоде, - прим. "РГ") максимальный размер предоставляемого гражданам-меценатам социального налогового вычета по НДФЛ.

При этом какими именно категориями учреждений и фондов могут быть приняты пожертвования в таком размере, регионы смогут установить самостоятельно.

Отметим, что до настоящего времени размер вычета по НДФЛ для меценатов был установлен в размере не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.

По мнению заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Леонида Симановского, новый закон будет стимулировать граждан и организации, готовых пожертвовать деньги на сохранение культурных ценностей, оказывать финансовую поддержку НКО и фондам в данной сфере, сообщает РИА Новости.