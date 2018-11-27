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27.11.2018 10:40
Рубрика: Культура

Путин поздравил актера Владимира Машкова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актера Владимира Машкова с 55-летним юбилеем, подчеркнув его самобытный талант, неординарные, в том числе и режиссерские проекты, и увлеченность любимым делом.

Путин: Борис Гребенщиков всегда идет особым творческим путем

"Конечно, отмечу Вашу преданность родной мхатовской школе, своему учителю - Олегу Павловичу Табакову. Понимаю, как высока для Вас честь и ответственность возглавлять театр, созданный великим Мастером", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Глава РФ также пожелал Машкову вдохновения и новых идей.

Актер, режиссер и худрук Московского театра Табакова Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. Является лауреатом премий "Ника" (1998, 2011), "Золотой орёл" (2009, 2011) и "ТЭФИ" (2008), а также Заслуженным артистом Российской Федерации (1996) и Народным артистом Российской Федерации (2010).

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