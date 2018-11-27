Владимир Путин во вторник в Кремле вручил награды артистам, певцам, спортсменам, научным и религиозным деятелям, крупным бизнесменам, врачам, учителям, рабочим.

"Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии, и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание", - обратился президент ко всем награжденным. Он заявил, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи.

Звание героя России и почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации было присуждено космонавту-испытателю Сергею Рыжикову. "За проявленное мужество и прохождение длительного космического полета", - сказал Владимир Путин. "Мы гордимся нашим отрядом космонавтов, его профессионализмом, огромным вкладом в освоение околоземного пространства", - признался глава государства.

Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени Владимир Путин вручил председателю организации ветеранов "Боевое братство" Борису Громову.

Путин подчеркнул, что настоящий подвиг не имеет срока давности. Он напомнил, что в 2019 году будет отмечаться 30-летие вывода советских войск из Афганистана. "Это событие неразрывно связано с именем Героя Советского Союза Бориса Громова. Боевой генерал, он по праву олицетворяет честь, достоинство российского офицерства, многое делает для поддержки своих боевых товарищей и всех ветеранов", - сказал президент. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени также получили певец Лев Лещенко, актриса Инна Чурикова и глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. "Этот институт (Курчатовский - прим. авт.), его экспериментальные возможности и результаты исследования в области физики имеют мировое признание", - пояснил Владимир Путин.

А Инна Чурикова, получая награду из рук президента, прочитала стихотворение Анны Ахматовой "Родная Земля".

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены артист Александр Збруев и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Путин отдельно отметил заслуги российских спортсменов.

"В последние годы, несмотря на внешние факторы - скажу так, очень аккуратно - Россия тем не менее уверенно завоевывает мировой спортивный Олимп" , - сказал глава государства. Супруг Винер бизнесмен Алишер Усманов тоже был удостоен госнаграды - Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. Он в шутку попросил у президента прощения за то, что его семья занимает так много времени. Усманов также вспомнил, как уже выступил в Кремле пять лет назад и благодарил "за то чудо", которое с ним происходит в этой стране.

Орденом дружбы в числе прочих также были награждены глава штаба национальной мужской сборной команды по хоккею Роман Ротенберг, электросварщик ручной сварки Виктор Волосков, певица Валерия, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Всего госнаграды получили более сорока человек.