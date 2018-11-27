Путин обсудит вопросы инвестиций и выступит на форуме "Россия зовет!"

Президент России Владимир Путин 28 ноября обсудит вопросы инвестиций - в нацпроекты, а также в целом в экономику страны.

Глава государства проведет очередное совещание с членами правительства, сообщили в пресс-службе Кремля, на тему - "привлечение частных инвестиций в национальные проекты".

Ожидается доклад первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, а его содокладчиком выступит глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Также Владимир Путин посетит юбилейный, 10-й ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!". В Центре Международной Торговли он примет участие в работе пленарной сессии "Создавать партнерства. Устранять разногласия".

Форум нацелен на привлечение капитала в экономику, улучшение инвестклимата и развитие внешних экономических и деловых связей России.

