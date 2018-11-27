Перед Новым годом число пассажиров на транспорте традиционно увеличивается. Чтобы справиться с нагрузкой, Московская железная дорога запустит в конце декабря для связи столицы с регионами 100 дополнительных поездов.

В усиленном режиме составы будут ходить с 21 декабря по 10 января 2019 года. Поезда направят в более чем 15 российских городов: Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Старый Оскол, Белгород, Воронеж, Йошкар-Олу, Пензу, Саранск, Чебоксары, Казань, Киров, Адлер, Тольятти, Льгов и Новозыбков. Кроме того, дополнительное сообщение организуют и с Беларусью - часть поездов отправится в Брест. "100 пар поездов - это 200 рейсов, так как одна пассажирская пара предполагает рейс туда и обратно", - рассказали "РГ" в пресс-службе МЖД.

Самые дорогие билеты - за две недели до Нового года

Выводить на рельсы максимальное число составов будут в пиковые дни, которыми традиционно считаются 29 и 30 декабря. "На эти даты запланировано наибольшее количество дополнительных поездов - до 58 назначений", - уточнили в МЖД. В пятницу, 28 декабря, также ожидается высокий пассажиропоток - в этот день в путь отправятся 29 дополнительных поездов.

Приобрести билеты на все выделенные поезда можно не выходя из дома - на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Можно их купить и традиционным путем в кассах дальнего следования на вокзалах.

Число пассажиров, конечно, возрастет не только на междугородних направлениях, но и внутри самой столицы. И метрополитен как главная транспортная артерия должен быть к этому готов. "В последнюю неделю перед Новым годом количество пассажиров растет и в московском метро, - рассказали "РГ" в пресс-службе столичной подземки. - С увеличенным пассажиропотоком перевозчик традиционно справляется, готов к увеличению числа пассажиров и в этом году".

100 дополнительных поездов повезут пассажиров из Москвы в регионы на Новый год и Рождество

Что касается покупки железнодорожных билетов, то эксперты советуют приобретать их как можно раньше. "Стоимость билетов на поезда РЖД формирует система динамического ценообразования. Как правило, чем раньше купишь, тем дешевле. Даже если вы определились с планами только сейчас, лучше приобрести билеты как можно скорее. Самое худшее время для покупки билетов - за две недели до Нового года, тогда цены достигают своего максимума", - рассказал "РГ" директор по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадий Гинес. По его словам, на цену билетов влияют сезонные коэффициенты. Самые высокие тарифы - плюс 10-20% к обычной цене - действуют летом (с 9 июня по 31 августа) и во время государственных праздников, к числу которых можно отнести и новогодние. Поэтому, чтобы сэкономить, лучше сдвинуть даты поездки на пару дней вперед или назад.