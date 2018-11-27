Алексей Островский выступил в телепрограмме "Лицом к области"

Губернатор Алексей Островский принял участие в записи очередной программы "Лицом к области" - информационно-аналитической передачи, выходящей в эфир на телеканале "ГТРК-Смоленск". Основной темой разговора с ведущим программы, журналистом Сергеем Ларионовым стали вопросы, связанные с развитием волонтерского движения в регионе. В частности, речь шла о том, как развивается и меняется добровольчество на Смоленщине, какую роль в данном процессе играет региональная власть, как реализуется проект по созданию Персональной карты добровольца Смоленской области, а также какие направления волонтерского движения являются наиболее популярными и востребованными. Предлагаем вашему вниманию текстовый вариант программы, которая вышла в эфир 24 ноября.

Алексей Владимирович, в нынешнем году в нашей стране волонтеры и добровольцы оказались в центре особого внимания. Произошло это по инициативе Президента. Объявляя 2018-й год Годом добровольца и волонтера, глава государства подчеркнул, что это высокая оценка деятельности тех, кто бескорыстно помогает своим соотечественникам. А эксперты отметили, что проведение Года добровольца и волонтера - еще и дополнительный импульс для развития добровольчества, расширения диалога между общественными организациями и властью. Как в этом году развивается и меняется добровольчество в Смоленской области?

Алексей Островский: Вы знаете, Сергей Владимирович, россияне всегда отличались добротой, состраданием и желанием участвовать в жизни окружающих, помогая тем, кто в силу возраста, недуга столкнулся с той или иной жизненной проблемой. И поэтому, на мой взгляд, решение Президента об учреждении Года добровольца и волонтера - это стремление государства поддержать вот этот хороший, правильный настрой российских граждан. В настоящее время на территории региона в добровольчество вовлечены уже порядка 10 тысяч смолян. В дополнение к этому на федеральном портале "Добровольцы России", поддержанном Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, зарегистрировано более 3200 смоленских волонтеров, а также 306 волонтерских организаций, которые действуют на территории Смоленской области.

Как вы уже правильно отметили, многие жители Смоленской области, как и россияне в целом, ощущают потребность бескорыстно помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Достаточно ли только этой потребности для того, чтобы стать волонтером, или нужны еще какие-то специальные знания и навыки? Если они нужны, то где их можно получить?



Алексей Островский: Тут как бы двойственная позиция. С одной стороны, для того, чтобы творить добрые дела, достаточно веления сердца и желания делиться теплом своей души. Это ключевое. Но в то же время для того, чтобы оказывать узкоспециализированную помощь, содействовать в решении тех или иных вопросов, необходимы профильные знания. На протяжении последних лет Администрация области оказывает активное содействие в подготовке волонтеров по тем или иным направлениям. Образовательные программы (профильная смена "Областные сборы добровольцев "Волонтеры Смоленщины", региональный образовательный форум "Смола", областная Школа волонтера, ресурсный центр "Перспектива") как раз и направлены на то, чтобы давать волонтерам знания о лидерстве, работе в команде и с командой, об основах проектной деятельности.

Например, 6 лет назад на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки" был создан ресурсный центр "Перспектива", в деятельность которого внедрена технология обучения волонтеров для работы в социальной сфере с привлечением преподавательского состава. В Школе волонтера проходят обучающие курсы, семинары-практикумы, заседания "круглых столов", на которых молодые люди, желающие проявить себя в качестве волонтеров, могут познакомиться с методами оказания социальной помощи инвалидам, научиться использовать широкий арсенал методов предупреждения конфликтов и их разрешения. Этот опыт очень ценен и должен быть максимально широко распространен по региону.

Кроме того, в марте нынешнего года на основании моего указания был сформирован Межведомственный совет по развитию добровольчества, который возглавил мой заместитель Константин Владимирович Никонов. В состав Совета входят представители профильных Департаментов, а также руководители некоммерческих организаций, в том числе, Ресурсного центра "Перспектива", о котором я уже говорил. Его задача - координация работы всех органов власти и организаций, заинтересованных в поддержке добровольчества, и подготовки по ним соответствующих предложений

Насколько динамично волонтерское движение развивается в муниципалитетах?

Алексей Островский: В феврале этого года мною было дано поручение о создании во всех муниципальных образованиях Смоленской области волонтерских штабов, которые призваны стать единой площадкой для взаимодействия волонтерских и добровольческих организаций того или иного города и района. На данный момент везде, во всех без исключения муниципалитетах такие структуры созданы, где-то они работают более успешно, где-то менее успешно. Между тем, наиболее активно эта работа организована в Сафоновском районе и городе Десногорске.

Алексей Владимирович, вы уже сказали, что волонтерами и добровольцами люди становятся совершенно бескорыстно, не рассчитывая при этом на какое-то материальное вознаграждение и не ставя во главу угла высокую оценку со стороны общества и власти. Но, тем не менее, на Ваш взгляд, должна ли власть поощрять этих людей?



Алексей Островский: Сергей Владимирович, это опять же глубоко философский вопрос. Потому что добровольчество, и мы это с вами это уже сегодня обсуждали, - движение по зову сердца и души. И если такую деятельность монетизировать, переложив на зарплату, то это, наверное, подорвет в каком-то смысле дух сострадания и принципы милосердия, которые должны человеку прививаться с детства.

Но, государство, безусловно, в той или иной степени должно поощрять тех, кто занимается этим благородным делом. С середины прошлого года по моему указанию реализуется проект по созданию Персональной карты добровольца Смоленской области. Она содержит личные данные владельца, являясь его электронным идентификатором при участии в добровольческих мероприятиях, а также дает возможность получать в рамках бонусной программы различные льготы при посещении образовательных мероприятий, спортивных и культурных объектов региона.

Но это должна быть такая очень тонкая грань, то есть вроде бы и поощряем, но не платим напрямую деньги. И я уверен, что большинство добровольцев и волонтеров отказались бы от получения денег в конверте или перечисления на кредитную карточку, посчитав, что эта оплата их труда подменяет ту смысловую нагрузку, которую каждый несет в себе, бескорыстно, из чувства сострадания оказывая помощь тем, кто в ней остро нуждается.

У нас Смоленщине очень мощное поисковое движение, но кроме поисковиков, в каких еще направлениях востребованы волонтеры?

Алексей Островский: Вне всякого сомнения, любая волонтерская работа важна и нужна, но есть сферы жизнедеятельности общества, где помощь добровольцев наиболее востребована. В ней больше всего заинтересованы те граждане, которые не могут позаботиться о себе сами: люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, воспитанники детских домов, пожилые одинокие люди, нуждающиеся во внимании и постоянном уходе. Это, в первую очередь, направление работы волонтеров-медиков, тех, кто помогает малоимущим гражданам, людям преклонного возраста, оказывая им ту или иную помощь медицинского характера, или в определенной степени подменяя собой социальные службы, которые не всегда могут в полном объеме заняться охватом всех нуждающихся.

Есть общественное движение "Волонтеры Победы", участники которого оказывают помощь ветеранам, взаимодействуют с ветеранскими организациями, занимаются благоустройством памятных мест и воинских захоронений, стараются делать так, чтобы наша память о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой, облекалась в конкретную работу, а не только означала бы какие-то красивые слова.

Еще одна сфера, где крайне востребована помощь добровольцев, - поиск пропавших людей. Этой деятельностью на территории нашего региона занимается поисково-спасательный отряд "Сальвар", о котором я уже говорил. Независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, волонтеры отряда готовы развернуть поисковую операцию, а также оказать широкую информационную поддержку. За 7 лет своего существования сальваровцы выезжали на поиски пропавших более полутора тысяч раз. Сегодня его волонтерами являются около 400 человек: это кинологи, следопыты, джипперы, квадроциклисты, воздухоплаватели и просто неравнодушные люди, не обладающие специальными навыками.

Также есть интересное направление волонтерства - работа с бездомными животными. Это их лечение, кормление, поиск для них новых хозяев.

Кстати, в октябре в Смоленской области прошел цикл мероприятий в рамках Всероссийский акции "#ДоброВСело". Я знаю, что в основу этого значимого проекта лег опыт именно нашего регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"…\

Алексей Островский: Да, вы правы. Наш смоленский опыт был взят за основу для реализации Всероссийской акции "#ДоброВСело", которая с 15 сентября по 1 ноября проходила во всех субъектах Российской Федерации при поддержке Аппарата Президента РФ и Министерства здравоохранения.

Проект "Здоровое село" был инициирован Смоленским региональным отделением "Волонтеры-медики" и успешно реализуется уже более двух лет.

В начале проекта организовывались выезды небольших групп волонтеров в сельские населенные пункты, постепенно к ним стали присоединяться преподаватели клинических кафедр Смоленского государственного медицинского университета, увеличивался масштаб каждого выезда. Со временем накопилось достаточно опыта для подачи проекта на грантовый конкурс - в прошлом году проект получил грант от Росмолодежи. Проект набирал обороты, и в этом году он был подан еще на один грантовый конкурс, в котором также стал лауреатом. Летом на базе Смоленского государственного медицинского университета волонтерами-медиками был создан Межрегиональный центр по оказанию добровольческой помощи сельскому населению, закуплено современное диагностическое оборудование, благодаря которому появилась возможность обследовать жителей сельской местности на предмет "узких" заболеваний.

В ходе выездов все желающие могут получить консультации врачей-специалистов (терапевт, офтальмолог, невролог, акушер-гинеколог, кардиолог, эндокринолог, психиатр, клинический психолог, педиатр и др.), пройти аппаратное исследование сердечно-сосудистой системы, определить уровень глюкозы крови, измерить внутриглазное давление бесконтактным методом и др.

Алексей Владимирович, Год волонтера и добровольца календарно подходит к своему завершению. Каким образом региональное добровольческое движение продолжит свое развитие в дальнейшем?

Алексей Островский: Как я уже сказал, добродетель, сострадание, желание прийти на помощь людям - отличительные черты россиян. Волонтеры как проводили свою работу до объявления Года волонтера и добровольца, так и будут ее проводить в дальнейшем. В то же время в рамках поручений Президента созданы дополнительные механизмы, которые позволят стимулировать развитие этой деятельности, привлекать внимание людей к необходимости в ней участвовать.

Мне бы очень хотелось, чтобы развивалось так называемое "Серебряное волонтерство" с участием людей старшего возраста - от 50 лет и старше. Потому что на сегодняшний день в целом в России и у нас в области добровольчеством занимаются чаще всего школьники и студенты. Расширить возрастную группу тех, кто приходит на помощь нуждающимся, - это, в том числе, задача государства. И вот в рамках поручений, которые даны Президентом, мы эту работу проводили и будем проводить, рассчитывая, что представители старшего поколения, занимающие активную гражданскую позицию и имеющие ценный опыт, готовые безвозмездно участвовать в решении социальных проблем и реализовывать волонтерские проекты разной направленности, присоединятся к этому движению.

При этом, мы как власть ни в коем случае не самоустраняемся от решения тех или иных вопросов в данной сфере. Отнюдь. Это два параллельно действующих механизма. Один государственный и один общественный. Наша задача как власти, - помимо выполнения возложенных на нас функций, финансово улучшать материально-техническое состояние добровольческих организаций, тем самым, оказывая им помощь в более эффективной работе.

Например, ребята из отряда "Сальвар" занимаются очень нужным делом - поиском пропавших. Хотелось бы, чтобы таких людей с активной гражданской позицией в Смоленской области и вообще в России было как можно больше. Несколько лет назад они обратились ко мне с просьбой оказать содействие в решении ряда актуальных вопросов. По моему поручению "Сальвару" была оказана необходимая финансовая помощь - на эти средства приобретен автомобиль УАЗ Патриот для доставки оборудования и мобильных групп поисковиков в труднодоступные места в районе поиска, эвакуации пострадавших и поисковиков. Также были закуплены навигаторы для выполнения группами поисковых задач, фонари, радиостанции, аккумуляторы для оборудования.

Поэтому Год добровольца и волонтера закончится, а работа по оказанию помощи нуждающимся, которой смоляне занимаются по зову сердца, как и работа администрации региона в данном направлении, будет продолжена.