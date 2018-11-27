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27.11.2018 17:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперты назвали профессии, которые не нужны Москве

Технологический прогресс оказывает необратимое влияние и на рынок труда. И это неудивительно - работу, на выполнение которой еще несколько лет назад требовалось сразу несколько специалистов, теперь без труда может сделать один компьютер. Вот и в Москве, где все идет в сторону полной автоматизации, появились профессии, в которых более нет особой необходимости.

По мнению специалистов "Сколково", под угрозой исчезновения находится музейный персонал: экскурсоводы, смотрители за экспонатами, билетеры и другие сотрудники столичных музеев. Не безоблачное будущее и у кассиров современных магазинов - по прогнозу экспертов, уже в 2021 году число роботизированных касс самообслуживания вырастет на 44%.

Фото: depositphotos.com
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Другая область, где на пятки человеку наступает компьютер, - бухгалтерия. К сожалению, среди столичных безработных представители именно этой профессии стоят чуть ли не на первом месте, приводит неутешительную статистику "Вечерняя Москва".

Удивительно, но наряду с бухгалтерами все менее востребованной становится и некогда престижная профессия юриста. Практика показывает, что искусственный интеллект гораздо быстрее справляется с исковыми заявлениями, не требуя при этом зарплату.

Опасаться стоит и водителям такси. Уже с 1 декабря этого года на московских улицах появятся беспилотные машины. Правда, пока что роботы-такси будут осваивать столичные дороги в тестовом режиме (под контролем инженера, а также специалиста, контролирующего поведение беспилотного автомобиля, - прим. "РГ").

Экономика Работа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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