Губернатор поздравил с юбилеем смоленское музучилище

В Смоленской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня образования Смоленского областного музыкального училища имени Михаила Ивановича Глинки.

Судьба областного музыкального училища имени Михаила Ивановича Глинки неразрывно связана с богатейшей культурой Смоленщины. В 1958 году в областном центре появилось учебное заведение, главной целью которого стало воспитание профессиональных музыкантов для нашего региона. И вот уже шесть десятилетий училище с честью выполняет эту благородную миссию.

Стоит отметить, что в числе приоритетов учебного заведения всегда было изучение и развитие национальных музыкальных истоков. В рамках этой работы для студентов организуются фольклорные экспедиции с целью накопления музыкально-этнографических знаний. Так, например, кабинет народного творчества является одним из ведущих научных центров фольклористики в России. Его материалами пользуются крупнейшие отечественные и зарубежные музыканты и исследователи.

Воспитание профессиональных музыкантов во многом способствовало и тому, что на Смоленщине стали реализовываться проекты общенационального значения - Всероссийский музыкальный фестиваль имени М.И. Глинки, Всероссийский конкурс исполнителей народной песни "Голоса России", Международный фестиваль соотечественников "С Россией в сердце", Международный конкурс фортепианных дуэтов, Международный фестиваль-конкурс музыкального творчества детей и юношества "Гамаюн" и ряд других.

В ходе торжественной церемонии к присутствующим обратился вице-губернатор Константин Никонов, который огласил приветственное послание главы региона Алексея Островского. "За годы становления, творческих поисков и во многом благодаря усилиям ваших предшественников и коллег, вашим личным стараниям в Смоленской области была создана разветвленная сеть музыкальных школ и Школ искусств, появились яркие профессиональные и самобытные любительские коллективы, широкое развитие получила художественная самодеятельность.

Ваш храм искусства раскрыл немало дарований, выпустил в свет более трех тысяч квалифицированных специалистов - музыкантов-педагогов и исполнителей, которые успешно трудятся не только на Смоленщине, но и в других регионах России, а также за рубежами нашего Отечества.

Приближается еще один юбилей: 19 декабря исполнится 15 лет со дня присвоения Смоленскому областному музыкальному училищу имени нашего прославленного земляка, основоположника русской классической музыки Михаила Ивановича Глинки. И это имя учреждение несет с честью - сегодня в ваших рядах работают 14 заслуженных артистов и заслуженных работников культуры России, а многие выпускники и преподаватели трудятся в таких прославленных коллективах как Смоленский русский народный оркестр имени Виктора Павловича Дубровского, камерный оркестр Смоленской областной филармонии, фольклорный ансамбль "Таусень", ансамбль песни "Русская душа", - говорится, в частности, в приветственном адресе губернатора.

В продолжение мероприятия лучшим работникам музыкального училища были вручены награды федерального и регионального уровня - Благодарность министра культуры Российской Федерации, Благодарственные письма губернатора и Почетные грамоты администрации Смоленской области.