Москвичам стали поступать письма с требованием заменить электросчетчики, у которых еще не истек интервал между поверками. Якобы это требование "Мосэнергосбыта". В пресс-службе компании отметили, что горожане столкнулись с "черными электриками". Только раньше они просто ходили по квартирам, а теперь принялись за бумажный спам.

Об осеннем обострении "ряженых" коммунальщиков в "Мосэнергосбыте" узнали от самих потребителей. На "горячую линию" предприятия стали звонить москвичи, получившие письма и прочитавшие новые листовки на подъездах. "Бумажки" гласили: нужно срочно приглашать мастера и менять прибор учета. Бланк объявления - один в один "энергосбытовский". Логотип тоже похож. Только вот контактный телефон - сотовый. Это людей и насторожило. В "Мосэнергосбыте" объяснили, что такие объявления вешают "недобросовестные" компании. За официальной информацией по поводу замены счетчиков нужно обращаться в контакт-центр: 8 (499) 550-9-550.

Картинку "классического" развода "РГ" обрисовала жительница Печатников Алина Захарова, которая недавно столкнулась с "черными" электриками. Никаких писем она, правда, не получала и самодельных объявлений в подъезде не видела. Но по иронии судьбы у нее истек срок поверки электросчетчика. Тут, говорят в "Мосэнергосбыте", варианта два: либо менять прибор, либо обращаться в сертифицированную организацию. Причем лучше выбрать первый: после платной поверки может оказаться, что счетчик "врет" и пришла пора купить новый. Но Алина все-таки обратилась в компанию, которая устанавливала счетчик, и прошла поверку. Хозяйка-барыня. Аккурат через неделю на ее стационарный телефон вдруг начали поступать звонки. Аппарат стоял в квартире "просто так" и звуков не издавал лет пять. И - вдруг...

(После пары секунд музыки.) - Это из ГБУ "Жилищник", - представился какой-то старик. - У вас счетчик пора менять. Мастер сегодня у вас в подъезде по графику работает. Дома будете?

"Развод", - решила Алина. Спросила адрес дедушки-электрика и номер кабинета. Тот бросил трубку. После этого телефонные трели в квартире приняли хронический характер. Звонили не только "из Жилищника". Ругались на неповеренный счетчик из "Московской метрологической службы", басили из "Единого расчетного центра", ругались (судя по голосу, тот же самый дед) из "Столичной электрической комиссии". Пришлось выдернуть шнур из аппарата и сделать его безмолвным предметом мебели уже навсегда.

Москвичам, столкнувшимся с "черными" электриками, советуют не медлить и сразу обращаться в полицию

И напрасно. В "Мосэнергосбыте" потребителям, столкнувшимся с такими ситуациями, рекомендуют обращаться в полицию. Ведь если "черных электриков" не привлечь к ответственности, могут пострадать тысячи добросовестных горожан. А если согласиться на замену счетчика, можно ожидать самых плачевных последствий. Например, "ценник" на услуги у мошенников - запредельные. К тому же, отмечают в пресс-службе "Мосэнергосбыта", "ряженые" электрики грубо нарушают процедуру. Во-первых, срывают пломбу со счетчика. Это можно делать, только уведомив контакт-центр предприятия. Во-вторых, никаких гарантийных обязательств мошенники на себя не берут. В конце концов, сорванную пломбу на счетчике все равно заметят, и тогда потребителю выставят дополнительный счет за электроэнергию.

Отличить настоящих сотрудников предприятия от ряженых легко. Реальные электрики беседуют с клиентом дважды: сначала договариваются о времени, потом приходят точно в оговоренный час. При себе у "энергосбытовца" есть "корочки", он всегда в форменной одежде. Как правило, легальные электрики работают по предоплате. Если вы решили рассчитаться на месте, то ремонтник обязан выдать чек из портативного прибора. А вот если кто-то пришел в квартиру и попросил поменять счетчик - можно сразу звать полицию. "Мосэнергосбыт" так никогда не делает.

Комментарий

Какую статью можно применить к лжеэлектрикам? Юристы, опрошенные "РГ", единодушны: в том, что действия лжеэлектриков наказуемы, нет сомнений. "В первую очередь здесь явное нарушение законодательства о персональных данных, и это повод жаловаться в прокуратуру", - сказал один из юристов. Ведь кто-то же передал данные на вас аферистам. Вычислить утечку данных не сказать, что просто, но реально, уверены эксперты.

Но главное: в подобных звонках вполне можно усмотреть мошенничество. "Здесь речь идет о явном обмане, изначально такие "электрики" выдают себя не за тех, кем являются, - говорит другой юрист. - Значит, они пытаются получить с вас деньги путем обмана или злоупотребления доверием. Это статья "Мошенничество" в чистом виде".

Подготовил Петр Орлов