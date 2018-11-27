Калужскому роддому исполнилось 85 лет

27 ноября глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил сотрудников родильного дома с праздником.

Хлюстинская больница ведет свою историю с далекого 1809 года. В 1897 году было открыто родильное отделение. В связи с активным ростом лечебного дела в 1933 году родильное и гинекологическое отделения отделились в самостоятельное учреждение - родильный дом.

Таким образом, этот год и считается годом основания Калужского городского родильного дома. Население Калуги росло и в 1974 году был построен новый корпус, в котором расположились родильное отделение и отделение новорожденных.

На сегодняшний день Городской родильный дом является комплексным многофункциональным учреждением, насчитывающим 9 отделений. Для наблюдения за состоянием мам и малышей используется новейшая аппаратура. За 10 месяцев 2018 года здесь появилось на свет более 2500 новорожденных.

"Особых слов благодарности заслуживает коллектив учреждения, подчеркнул глава города. - Уже 85 лет маленьких калужан встречают профессиональные, ласковые и надежные руки врачей и акушерок. Спасибо вам за заботу о здоровье и благополучии ваших маленьких и взрослых пациентов".

Пожелав сотрудникам учреждения крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия, Александр Иванов наградил особо отличившихся почетными грамотами и благодарственными письмами.