Костромские власти обнародовали итоги работы лесной отрасли региона за девять месяцев текущего года. Объемы лесозаготовки выросли на 17 процентов. Наряду с отчетами об "экономическом прорыве" власти заговорили о необходимости борьбы с "серыми" арендаторами участков. В том, чем живет отрасль сегодня, разбиралась корреспондент "РГ".

Золото на корню

По данным департамента лесного хозяйства, с начала года арендаторы лесных участков заготовили более четырех миллионов кубометров древесины, что на 749,1 тысячи кубометров больше, чем в прошлом году. Это впечатляющий результат. "На территории Костромской области действует 494 договора аренды лесных участков для заготовки древесины. В 2018 году наблюдается положительная динамика в работе отрасли. Так, за девять месяцев общий объем заготовки составил 4,3 миллиона кубометров. Из них на долю арендаторов лесных участков приходится свыше 4,1 миллиона", - сообщили в департаменте.

О причинах ощутимого роста лесодобычи власти официально не сообщают. Между тем представители отрасли склонны считать, что успех этого года в основном обусловлен природными факторами.

- Лето в этом году было сухое и теплое. Благодаря этому дороги не развезло. В лес было проще заехать. Я бы не стал делать выводов на основании данных девяти месяцев. Нужно подождать итогов года. Было бы лето дождливое - заготовители ушли бы в минус, - считает учредитель предприятия "Волга-Лес" Роман Шевелев.

Лесозаготовители признаются, что их активность заметно сдерживает слабая инфраструктура. В условиях, когда на тысячу гектаров лесных земель приходится лишь 0,8 километра дорог, вывозить древесину с таежных делянок весьма проблематично.

- Мы бы и рады брать в аренду большие площади, но из-за отсутствия дорог работа становится невыгодной, - пояснили арендаторы.

По подсчетам специалистов, Костромская область, 74 процента территории которой покрыто лесами, ежегодно могла бы без вреда для экологии вырубать порядка 11,6 миллиона кубометров расчетной лесосеки. Однако в течение многих лет леса использовались максимум на 40 процентов.

прочем, даже при таком объеме освоения зеленые богатства регулярно обеспечивают казне региона существенную долю доходов: по итогам 2017- го поступления в бюджет от пользования лесами превысили 690 миллионов рублей. Это почти на десять процентов выше показателей прошлого года. "По объему платы за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации Костромская область занимает второе место по Центральному федеральному округу, обеспечив 16 процентов от общего объема поступивших платежей", - рассказали в департаменте лесного хозяйства Костромской области.

Однако при этом власти поделились и тревожной статистикой: поступление налоговых платежей от предприятий и организаций лесопромышленного комплекса в консолидированный бюджет области снизилось за год на 18,9 процента. Это может говорить о широком распространении "серых" схем и о практике скрытой субаренды лесных участков, из-за которой регион лишается весомой части доходов. Для усиления борьбы с "серыми" предпринимателями власти объявили о программе масштабной ревизии лесов, которая должна завершиться к концу текущего года.

Обратная сторона ресурса

Гигантские запасы древесины сохранились под Костромой еще с советских времен. Лесные угодья в регионе были зарезервированы под строительство Нейского ЦБК, возвести который до развала СССР не успели.

Теперь власти активно ищут новых инвесторов, которые могли бы освоить гигантские природные ресурсы региона: без должного ухода взрослый лес переспевает. Он начинает гореть и гнить. Чтобы угодья не пропали, их качество необходимо поддерживать, а на это требуются средства. Власти сетуют, что из-за низких объемов заготовки с 1993 по 2012 год площади лесовосстановления сократились вдвое - с 23,7 до 11,7 тысячи гектаров. Это неминуемо начало сказываться на качестве лесов. Однако за последние пять лет использование расчетной лесосеки удвоилось, а вместе с ним - и объемы восстановления.

Когда на тысячу гектаров лесных земель приходится лишь 0,8 километров дорог, вывозить древесину с делянок весьма проблематично

В обладминистрации отмечают, что в последние годы интерес инвесторов к Костромской области, занимающей по уровню лесных запасов первое место в ЦФО и шестое в России, заметно вырос. Тем, кто готов вкладывать деньги в регион, власти предоставляют ощутимые льготы: в среднем по 20 рублей на каждые сто рублей инвестиций. Работа по привлечению новых лесопользователей уже дает результаты: за пять лет доходы от аренды лесов увеличились в 1,4 раза.

В структуре доходов основную долю (91,3 процента) занимает плата по договорам аренды лесных участков. Доля платы по договорам купли-продажи лесных насаждений - всего 4,9 процента. От штрафных санкций бюджет получает 23,9 миллиона рублей, это 3,8 процента от общей суммы "лесных" доходов.

Вот уже два года подряд Костромская область занимает первое место в российском рейтинге эффективности управления лесами. Этот рейтинг ежегодно формирует Федеральное агентство лесного хозяйства. Чтобы получить высокие оценки, регионам необходимо доказать, что они своевременно и качественно занимаются лесовосстановлением, серьезно готовятся к лесопожарному сезону, борются с вредителями и при этом эффективно расходуют бюджетные средства.

Ежегодно в питомниках региона выращивается более пяти миллионов саженцев деревьев лесных пород, для контроля за пожарами в лесах установлено 18 видеокамер, ведется авиационное наблюдение за пожарной опасностью и мониторинг со спутников. Благодаря им в этом году удалось обнаружить и оперативно ликвидировать 11 возгораний.

Как отмечают в обладминистрации, по состоянию на первую декаду ноября лесовосстановительные работы на территории Костромской области выполнены на площади 19,5 тысячи гектаров. Это 105 процентов от плана. Около 97 процентов работ профинансировали арендаторы лесных участков. Механизм работы прост: если предприниматель вырубил делянку, но не провел компенсационных посадок, с ним больше не заключат договоров аренды на новые участки.

Приманка для инвестора

Сегодня власти региона особенно заинтересованы в привлечении в лесную отрасль именно крупных инвесторов, которые ответственно отнесутся к вопросу восстановления лесных богатств. От небольших производств этого удается добиться не всегда.

- Крупные инвесторы активно занимаются восстановлением лесов, причем в больших объемах, - сообщил глава региона Сергей Ситников.

Сегодня в реестр крупнейших инвестпрограмм региона включены три крупнейших проекта в сфере лесопереработки на территории Шарьинского, Галичского и Мантуровского районов области с общим объемом инвестиций свыше шести миллиардов рублей. Сегодня каждый десятый лист фанеры и каждая 20-я древесно-стружечная плита в России выпускается на костромских предприятиях. Продукцию местных лесопереработчиков закупают в 70 странах мира. В ближайшее время за счет костромского леса инвесторы планируют расширить производство фанеры, древесных плит, наладить изготовление топливных пеллет, деревянных домов и бань.

Между тем

Костромской губернатор Сергей Ситников побывал с рабочим визитом в Турецкой Республике, где провел переговоры с потенциальным инвестором в сфере деревообработки. Компания Yildizlar Yatirim Holding уже несколько лет ищет подходящую площадку для открытия производства в Центральной России.

- Достигнута договоренность, что представители инвестора приедут в Кострому, чтобы обсудить варианты размещения площадки для завода, - сообщил Ситников журналистам.

Эту новость болезненно восприняли во Владимирской области, власти которой вели переговоры с той же компанией о размещении лесоперерабатывающего производства на Владимирской земле. В начале ноября с рабочим визитом в Стамбул экстренно отправился новый владимирский губернатор Владимир Сипягин.

"Ранее компания Yidizlar Yatirim, в отсутствие реальных шагов к сотрудничеству со стороны прежнего руководства, готова была отказаться от планов по строительству деревоперерабатывающего производства в Собинском районе и начать работу под Костромой. Владимирскому губернатору удалось возобновить переговоры с потенциальным инвестором", - сообщили в пресс-службе Владимира Сипягина.

Окончательное решение о месте строительства завода пока не принято. В ближайшее время владимирские власти намерены изучить вопрос о сырьевой базе. Расчетная лесосека Ивановской, Владимирской и Ярославской областей, вместе взятых, примерно вдвое меньше расчетной лесосеки Костромы. Чтобы обеспечить новый завод сырьем, Владимирская область будет вынуждена налаживать поставки леса из других регионов, неся дополнительные логистические затраты. Продолжение переговоров глав обеих конкурирующих областей с турецкой стороной намечено на начало декабря этого года.