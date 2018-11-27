Москва увидит два звездопада перед Новым годом

До Нового года жители Москвы смогут увидеть два звездопада. Особенно ярких моментов наблюдателям стоит ждать 14 и 22 декабря, сообщает официальный портал правительства столицы.

По оценкам специалистов Московского планетария, наиболее зрелищным окажется поток Геминиды в ночь на 14 декабря. Горожане смогут увидеть более 100 падающих звезд в час. Астрономы отмечают, что для наблюдения телескопы не потребуются. Падающие звезды будут выглядеть, как яркие точки, оставляющие на небе следы.

А в ночь на 22 декабря Москву ждет поток Урсиды. Этот вечер горожанам скрасят 10 падающих звезд каждый час. Посмотреть на них помешает разве что полная Луна. Зато небо в дни обоих звездопадов, скорее всего, окажется ясным.