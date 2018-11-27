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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Курс на "Восток"

На ВДНХ гостей ждет "Город зимы"
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7730 (267)
В ближайшую пятницу на ВДНХ откроется "Город зимы", где можно будет скатиться с тюбинговой горки, сыграть в керлинг и покидаться снежками. А еще - погонять на коньках. Корреспондент "РГ" узнал, как главная выставка страны собирается провести "белый" сезон.
Каток впервые залили на площади Промышленности - вокруг ракеты-носителя "Восток". Фото: Сергей Михеев/ РГ Каток впервые залили на площади Промышленности - вокруг ракеты-носителя "Восток". Фото: Сергей Михеев/ РГ
Каток впервые залили на площади Промышленности - вокруг ракеты-носителя "Восток". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Большого катка, как раньше, здесь не будет. Планы пришлось скорректировать из-за реставрации "Дружбы народов" и "Каменного цветка". Фонтаны обещают обновить к будущей весне. Покататься на коньках посетители ВДНХ все же смогут - тут залили два катка. Оба разные, отличаются оформлением, тематикой и развлекательной программой, пояснила "РГ" представитель дирекции Юлия Давыдова. Первый каток сохранил "прописку" на Центральной аллее, но потерял в размерах. Его площадь чуть больше 4500 "квадратов" вместо прежних 20 тысяч. Украшают ледовую площадку девять прозрачных шаров, внутри каждого - новогодние игрушки. В пятницу каток превратится в одну большую театральную сцену. Австралийский театр Strange Fruit, объехавший с гастролями свыше 50 стран и покоривший более 50 млн зрителей, привезет в Москву свое шоу. После фейерверка праздник продолжится танцевальным флешмобом.

Фото: РИА Новости
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В этот же день на ВДНХ откроется второй каток площадью 8500 "квадратов". Его впервые залили вокруг макета ракеты-носителя "Восток". "Мы планируем устраивать флешмобы, вечеринки, концерты, поэтому ждем здесь в основном активных и молодых людей, - рассказала Давыдова. - Семьям с детьми больше подойдет каток на Центральной аллее". По словам гендиректора компании-подрядчика Евгения Комарова, лед на обеих площадках готов к приему гостей. "Мы катались, - добавил он. - Покрытие еще не идеальное, но уже хорошее".

Вместо гигантского катка на ВДНХ этой зимой откроются два небольших

Катки, однако, не единственное, что появится в "Городе зимы". Справа от главного входа разместится тюбинговая горка с пятью склонами, а рядом с "Дружбой народов" впервые заработает керлинг-клуб.

Кстати

Стоимость входных катков на оба катка одинаковая. Взрослый билет стартует от 250 рублей, а детский - от 150 рублей. Цены зависят от времени сеанса и дня недели.

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