В Орле принята Стратегия развития Центра компетенций цифрового сельского хозяйства. На сегодняшний день подобные центры планируется создать лишь в четырех российских субъектах - Тамбовской, Белгородской, Орловской областях и Краснодарском крае. Для чего это делается и каких результатов можно ожидать, выясняла корреспондент "РГ".

Мимо закромов

"Дорожная карта" развития российского рынка продовольствия FoodNet (Национальные технологические инициативы) была представлена в сентябре 2017 года. Согласно документу, к 2035 году российские компании должны занять более пяти процентов мирового рынка в пяти приоритетных сегментах: "умное" сельское хозяйство, ускоренная селекция, новые источники сырья, доступная органика и персонализированное питание. Майским указом президента РФ эта задача конкретизирована: увеличение агроэкспорта до 45 миллиардов долларов в год. Минсельхоз уверен: такой качественный прорыв стране по силам, однако эксперты сомневаются, что, находясь в сегодняшнем положении, аграрная отрасль будет способна соответствовать амбициозным ожиданиям.

По официальным данным Министерства сельского хозяйства, Россия занимает третье место в мире по площади пашни, уступая по этому показателю только США и Индии. Вместе с этим стоимость сельхозпродукции на одного работника в России в 22 раза ниже, чем в США, а урожайность зерновых уступает урожайности в США и Германии в три-четыре раза.

Еще более удручающей выглядит картина, если учесть, что недостаток информации для принятия управленческих решений на аграрных предприятиях сегодня приводит к тому, что в процессе посадки, выращивания, ухода за культурами теряется до 40 процентов урожая. А, по словам проректора ОГАУ по инновационной деятельности Сергея Родимцева, во время сбора урожая, хранения и транспортировки теряется едва ли не столько же.

Спрос на IT-специалистов для АПК очень высок: даже крупные холдинги годами ищут аналитиков информационных систем

- При этом две трети факторов, обусловливающих эти потери, - за исключением погодных - сегодня можно контролировать с помощью автоматизированных систем управления, - заявил Родимцев.

Большие проблемы существуют и в сфере комплексного планирования. Яркий пример - затоваривание сахаром складов перерабатывающих заводов в прошлом году: перепроизводство сахара в стране оценивалось в 0,8 миллиона тонн, а товарные запасы в конце 2017 года превышали пять миллионов тонн. По словам начальника отдела по развитию информационных технологий в АПК департамента сельского хозяйства Орловской области Алексея Красова, орловские сахаропроизводители выходили с практическими предложениями к Минсельхозу РФ - о планировании посевных площадей сахарной свеклы, прогнозировании урожая, расширении внутренних и внешних рынков сбыта.

Мало иметь - надо уметь

Если погоду ни человек, ни государство подчинить себе не могут, то навести порядок в планировании, учете и контроле им вполне под силу. Тем более что производительность сельского хозяйства напрямую связана с продовольственной безопасностью страны. Результат внедрения умных технологий - сокращение потерь, общее повышение эффективности бизнеса, оптимальное и оперативное управление ресурсами. Сбор данных с различных устройств, сенсоров и датчиков, которыми оснащается сельхозтехника, их обработка и анализ в режиме реального времени дают возможность не только принимать управленческие решения, но и делать прогнозы. При этом, чем больше датчиков, сенсоров и полевых контроллеров подключено в единую сеть и обменивается данными, тем более "умной" становится информационная система. Вот только сельхозпроизводители пока плохо представляют, зачем им это.

- В Орловской области руководители агрокомпаний зачастую слабо понимают, чем реально могут пригодиться цифровые технологии, хотя на многих предприятиях сельхозтехника оснащена телематическими устройствами, - сетует заместитель директора по развитию "Центра космических услуг Орловской области" Олег Слепец. - Проблема в том, что ими не пользуются. На областном уровне просветительская работа в этой сфере, на наш взгляд, практически отсутствует. Компании - производители и разработчики цифровых решений для сельского хозяйства неоднократно просили чиновников дать возможность участвовать в мероприятиях для сельхозпроизводителей, чтобы продвигать информацию о выгоде применения мониторинговых систем, но поддержки пока не получили.

Как отмечает ректор ОГАУ Татьяна Гуляева, орловские сельхозпроизводители зачастую сначала устанавливают телематическое и геоинформационное оборудование, а потом только начинают думать, кто будет с ним работать.

- К нам приходят представители аграрных компаний и просят направить к ним выпускников, - рассказывает Татьяна Гуляева. - Но заранее, на этапе планирования, никто о будущих специалистах не заботится. Предприятия работают в районах, там оканчивают школы выпускники, которые могли бы связать свою жизнь с умным сельским хозяйством. Если бы аграрии были заинтересованы в развитии цифровых систем, они бы направляли ребят к нам на целевое обучение. К сожалению, этого не происходит.

Несколько раз за лето механизаторы выводили бортовые датчики из строя

Между тем спрос на IТ-специалистов для аграрных предприятий очень высок: их зарплаты сопоставимы с доходами главных агрономов, но даже крупные холдинги зачастую годами ищут аналитиков информационных систем и диспетчеров систем спутникового мониторинга. За это время можно было выучить по целевой программе не одного специалиста.

Орловской области в этом плане повезло - еще три года назад компании - разработчики и производители комплексных автоматизированных решений на базе спутниковых технологий ГЛОНАСС создали кластер навигационно-телематических и геоинформационных систем. Одно из направлений исследований и разработок его участников - как раз цифровые технологии в сельском хозяйстве. Сегодня компании кластера готовы предоставлять сельхозпредприятиям свои технологии для апробации и специалистов для наладки оборудования и программного обеспечения. В чем же выгода?

- Крупные российские агрохолдинги, техника которых оснащена спутниковыми системами учета и контроля, информацией о своем опыте цифровизации с участниками рынка не делятся, - сообщил заместитель директора одной из орловских компаний - разработчиков решений для агросектора Алексей Шкуров. - Поэтому нам трудно оценить в полной мере, насколько эффективны наши разработки. Большой удачей стало участие одного из резидентов кластера ГЛОНАСС в пилотном проекте Национальной технологической инициативы АгроНТИ в Белгородской области, когда беспилотники и другие системы сбора и анализа информации позволили оцифровать 20 тысяч гектаров полей крупной растениеводческой компании. И менеджеры этого агрохолдинга предоставили расчет экономического эффекта. Так, при вложении 2000 рублей в цифровизацию на гектар пашни эффект составил 1500 рублей. Значит, новые технологии окупятся меньше чем за два сезона.

От теории к практике

В Орле ученые и разработчики не стали ждать инициатив сверху - от министерств или снизу - от аграриев, а пошли своим путем, приняв еще в прошлом году решение учредить Центр компетенций цифровизации сельского хозяйства.

Центр компетенций создан для поиска новых решений с учетом меняющихся факторов внешней среды, глобальных тенденций и трендов технологического развития. Также эксперты центра готовы консультировать в вопросах применения информационных систем, содействовать развитию инновационных площадок, помогать налаживать партнерские отношения с вузами и ссузами. Центр объединит усилия всех участников процесса - представителей университетов, разработчиков и производителей цифрового продукта и, разумеется, самих аграриев.

К практике перешли уже этим летом. ОГАУ предоставил свое экспериментальное хозяйство как пилотную площадку для проекта, а компании - резиденты кластера ГЛОНАСС - оснастили всю сельхозтехнику датчиками - расхода топлива, измерения нагрузки и другими, подключив их к системе комплексного анализа данных. На очереди - установка метеостанции.

- Несколько раз за лето механизаторы выводили бортовые датчики из строя. Это говорит о том, что контроль топлива, транспортировки, выгрузки собранного урожая работникам невыгоден, - рассказал участник проекта, руководитель компании Дмитрий Ершов. - Нужно четко понимать, что установка телематического оборудования, подключение его в единую систему - не "волшебная таблетка", а инструмент. Мало поставить систему - надо с ней работать и делать выводы. А для этого нужна воля руководства предприятия, готовность пережить дискомфорт, который обязательно возникает, когда приходится объяснять коллективу новые правила игры. У большинства сельхозпроизводителей оборудование и программное обеспечение есть, но практически никто не использует эти данные в бизнес-процессах. В итоге деньги вложены немалые, а эффекта нет.

За лето ученые аграрного университета вместе с компаниями - участниками проекта разработали несколько программ обучения студентов и повышения квалификации специалистов по цифровизации сельского хозяйства. Желание присоединиться к экспертной группе и участвовать в тестировании телематического оборудования на полях Орловской области выразила и крупнейшая российская компания - производитель навигационно-информационного оборудования. Опыт работы с растениеводческими хозяйствами решено попытаться применить и в животноводческих.