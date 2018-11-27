Первый матч на обновленном стадионе "Динамо" пройдет в 2019 году

Завершилась реконструкция легендарного стадиона "Динамо". Все разрешительные документы на ввод в эксплуатацию получены, поэтому скоро многофункциональная арена примет первых зрителей. Корреспондент "РГ" узнал, когда ждать открытия и с кем после длительного перерыва на родном футбольном поле сыграют динамовцы.

Большого футбола на Ленинградском проспекте болельщики "Динамо" не видели последние десять лет. Все это время шла реконструкция. О старом стадионе, построенном еще в 20-х годах прошлого века, напоминает лишь западная трибуна. Фундамент исторической стены укрепили еще до старта строительных работ, а внутрь заложили капсулу с посланием потомкам. Текст написали ветераны и болельщики клуба "Динамо". Достать письмо, спрятанное в футбольный мяч из медного сплава, было велено в 2064 году.

Пока же знаковое для многих спортсменов место готовится к долгожданному открытию. Некогда обычный стадион строители превратили в огромный спорткомплекс. Теперь тут две арены: большая на 26 тысяч с лишним мест и малая, рассчитанная на 11-14 тысяч человек. В первой домашние матчи будут играть футболисты "Динамо", а во второй - баскетболисты и хоккеисты. Плюс ко всему здесь будут устраивать концерты, развлекательные шоу и деловые форумы. Обе площадки объединила между собой одна крыша. Фасад со стороны Ленинградки украсила стеклянная стена со светодиодными лентами, которая вечерами будет трансформироваться в гигантский медиаэкран. На верхотуре откроется панорамный ресторан премиум-класса, откуда гости смогут наблюдать за происходящим на обеих аренах. На первом же этаже заработает торговый центр. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, по соседству со спорткомплексом инвесторы собираются обустроить парк и открыть академию спорта, где намерены растить новых чемпионов.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Жуков

Новую жизнь "Динамо" начнет уже в декабре, сообщили "РГ" в пресс-службе компании-инвестора. Первой "ласточкой" станет ледовое шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро", которое пройдет с 20 по 31 декабря на малой арене. Здесь же 2 января стартует еще одно представление на коньках, на сей раз детское. Хоккейные болельщики придут сюда 4 января - динамовцы сыграют с "Автомобилистом" из Екатеринбурга. Футболисты вернутся в родные пенаты 10 марта - в этот день они выйдут на поле против "Спартака".

Новую жизнь арена начнет в декабре с ледового шоу Евгения Плющенко

Динамовский стадион пополнил столичную "копилку" спортобъектов. Нескольким годами раньше, напомню, в Москве открылись ледовый дворец "Парк Легенд", стадионы "Спартак" и "ЦСКА".

Обновился и спорткомплекс "Лужники", успевший повидать и Олимпийские игры, и финал престижной Лиги чемпионов, и недавний чемпионат мира по футболу. Стадион, если брать по максимуму, может вместить 81 тысячу человек - на 3 тысячи больше, чем это было раньше. "Сердце" арены - футбольное поле с натуральным газоном. На верхнем ярусе появилась смотровая площадка, откуда болельщики и туристы смогут любоваться видами российской столицы - Новодевичьим монастырем, высотками делового центра "Москва-Сити" и главным зданием МГУ.

Прямая речь

Николай Гуляев, руководитель департамента спорта Москвы:

- Стадион с давней историей. Важен и для "Динамо", и для города. Можно только порадоваться, поскольку на спортивной карте Москвы появилось еще одно значимое место. Теперь это современный многофункциональный комплекс. Здесь планируют развивать сразу несколько видов спорта. Появится своя академия, в которой будут готовить и хоккеистов, и гимнастов, и других спортсменов. В этом вижу только плюс для города.