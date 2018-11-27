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27.11.2018 22:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Президент утвердил налоговый режим для самозанятых
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск №7730 (267)
В России официально дан зеленый свет новому налоговому режиму для самозанятых - пакет таких законов подписал резидент Владимир Путин.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: depositphotos.com
Что важно знать о налоговом режиме для самозанятых

Так называемый налог на профессиональный доход с 1 января 2019 года появится пока только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Перейти на него смогут граждане, у которых нет работодателей и наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Они смогут платить налог, зарегистрировавшись в специальном мобильном приложении.

В нем же будут формироваться фискальные чеки за каждый проданный товар или оказанную услугу, после чего в онлайн-режиме направляться в налоговую. Для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, ставка налога составит 4 процента. Для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями - 6 процентов. Участие в эксперименте добровольное. Он продлится до 2029 года. В это время ни ставки налога, ни условия регистрации граждан меняться не будут.

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