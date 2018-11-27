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27.11.2018 19:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СИЗО в зачет

Сектант "бог Кузя" до марта выйдет на свободу
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
Мосгорсуд признал законным приговор лидеру секты "бога Кузи" Андрею Попову, осужденному на пять лет колонии за избиение адептов и мошенничество. В то же время приговор был изменен в меньшую сторону, поскольку осужденному зачли время нахождения в СИЗО.

Недавно были приняты изменения в законодательство, которые имеют обратную силу. Всем, кто был осужден ранее, сейчас пересчитываются сроки наказания. Один день, проведенный в СИЗО, приравнивается к 1,5 дня в колонии и к 2 дням колонии-поселения.

Пресненский суд Москвы 16 июля приговорил Андрея Попова к пяти годам колонии общего режима. Но весь период расследования он провел за решеткой. Учитывая отсидку в СИЗО, получается, что на свободу Попов выйдет уже в феврале-марте следующего года.

"Бог Кузя" и его подельники не признали себя виновными

Что же касается подручной Попова - бывшего главного бухгалтера секты "бога Кузи" Галины Маркевич, то ее и вовсе по решению Мосгорсуда освободили из-под стражи. Причина все та же - пересчет сроков наказания с учетом времени в СИЗО.

Согласно оставленному Мосгорсудом в силе приговору, созданная и руководимая Поповым секта "бога Кузи" представляла собой псевдоправославную группу. Попов выдавал себя за церковнослужителя, а другие фигуранты дела принимали участие в "обрядах" психологического и физического воздействия на граждан, вводя их в заблуждение. Так как Попов церковного сана не имел, а, представляясь священнослужителем, продавал прихожанам различные услуги и товары, в том числе свои стихи, это было квалифицировано как мошенничество.

Кроме Попова и Маркевич по этому делу были осуждены две ближайшие помощницы "бога Кузи" Надежда Розанова и Жанна Фролушкина. Они получили 4 года и 10 месяцев и 4 года и 11 месяцев колонии соответственно.

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