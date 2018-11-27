Стала известна дата первого матча на новой арене "Динамо"

Инвесторы получили разрешение на ввод в эксплуатацию арены "Динамо" в Петровском парке в Москве. В пресс-службе компании, реализующей проект, "РГ" назвали дату первого матча на обновленном стадионе.

Напомним, что легендарный для всей России стадион "Динамо" в последний раз принимал футбольный матч в 2008 году. После этого арену закрыли на реконструкцию. Ее проект предусматривал масштабную перестройку стадиона. Инвестор запланировал сделать из "Динамо" арену с множеством функций. Там одновременно можно проводить и футбольные, и хоккейные матчи. Ледовая площадка при этом довольно быстро трансформируется в баскет-холл и концертный зал.

Сегодня стало известно, что работы по реконструкции завершены, и разрешение на ввод объекта получено. Полное официальное название стадиона теперь такое - "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Общая площадь арены - 210 тысяч квадратных метров. Футбольная "чаша" примет 26 121 болельщика, а концертный зал - 33 тысячи зрителей.

Первое мероприятие на новом "Динамо" состоится 20 декабря - это будет ледовое шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро". Ледовый балет можно увидеть до 31 декабря. А 2 января 2019-го "Динамо" примет уже детское шоу "Фиксики на льду".

Поклонники спорта заполнят хоккейную арену 4 января - "Динамо" в матче Континентальной лиги примет "Автомобилист". А первый после 10-летнего перерыва футбол в Петровском парке запланирован на 10 марта. "Динамо" сыграет со "Спартаком".