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27.11.2018 13:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пустили пар в глаза

Концессионеры не оправдали ожиданий властей и жителей Галича
Текст: Анна Скудаева
Российская газета - Экономика Центрального округа №7729 (266)
Город Галич, расположенный в ста километрах от областного центра, пополнил список проблемных муниципалитетов Костромской области, где власти прогнозируют сложности с прохождением отопительного сезона: уже после наступления холодов чиновникам пришлось в экстренном порядке искать замену концессионеру, взявшему в управление тепловые сети.
Фото: Владимир Смирнов/ РГ Концессионер начислил плату за отопление не по счетчику, а по нормативу с повышающим коэффициентом. Фото: Владимир Смирнов/ РГ
Концессионер начислил плату за отопление не по счетчику, а по нормативу с повышающим коэффициентом. Фото: Владимир Смирнов/ РГ

В ноябре Кострому захлестнул поток обращений из Галича. Поводом стали гигантские счета, поступившие в адрес предприятий и организаций. В конце октября областной департамент регулирования цен и тарифов установил для местной теплоснабжающей организации тариф на тепловую энергию в размере 3839 рублей 72 копеек за 1Гкал (с НДС). По официальным данным, рост к первому полугодию составил 13,8 процента. Однако на самом деле расходы на отопление зданий и сооружений выросли для потребителей по сравнению с прошлым годом в среднем в два - два с половиной раза.

Власти взялись расследовать причины такого повышения и выяснили, что ивановская компания, которая взяла в аренду муниципальные сети и котельные летом этого года, начислила большинству потребителей плату за отопление не по приборам учета, а по нормативу, что привело к значительному росту цены за услугу. Проблема коснулась не только населения, но и социальных учреждений, предприятий и организаций.

Фото: depositphotos.com
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Как рассказал корреспонденту "РГ" первый заместитель директора департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Костромской области Игорь Пищаев, после поступления первых тревожных сигналов властям пришлось экстренно вмешаться в ситуацию.

- Счета за отопление получили лишь юридические лица, рассылка квитанций гражданам была экстренно остановлена. Департамент строительства, ТЭК и ЖКХ оперативно оказал местным властям консультационную и правовую поддержку. Разобраться предстоит с каждым конкретным случаем выставления счетов, - сообщил Игорь Пищаев. Он также добавил, что начисление платы по нормативам с повышающим коэффициентом, а не по приборам учета компания объяснила тем, что узлы учета тепловой энергии в большинстве случаев не прошли приемку. "Стоит подчеркнуть, что проверять эти узлы ресурсоснабжающая компания начала уже после начала отопительного сезона. И времени на исправление недочетов управляющим компаниям и организациям дано не было. Начислять плату по средним показателям за три месяца ивановцы тоже не стали", - сообщили в департаменте ЖКХ.

Расходы на отопление выросли для потребителей по сравнению с прошлым годом в два - два с половиной раза

Во время заседания галичского собрания депутатов выяснилось, что к арендатору муниципального имущества возник ряд и других вопросов - например, относительно нормативных запасов топлива и ремонтов котельных.

- Депутаты городской Думы рекомендовали администрации Галича расторгнуть договор аренды с ивановской компанией и создать муниципальное предприятие, которое будет заниматься вопросами теплоснабжения. Ситуация требует оперативных решений, МУП начнет работать уже в этом отопительном сезоне. Задача - обеспечить население качественной услугой теплоснабжения и не допустить роста платы за отопление, - сообщил Игорь Пищаев.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Ситуация с отоплением в Галиче стала предметом обсуждения и в региональном парламенте. Выступая перед депутатами областной Думы, первый вице-губернатор региона Иван Корсун отметил, что главной болевой точкой, требующей дополнительных финансовых вливаний, остается ситуация в ЖКХ.

- Проблем очень много - в Шарье, Мантурове. Сегодня, к сожалению, к ним добавился и Галич, - отметил Иван Корсун. - Выросли в два раза цены на мазут - и у нас растут затраты. Мы вынуждены искать концессионеров, а это очень сложная задача. Те, кто приходит, очень часто не оправдывают надежд.

Справка РГ

Отопительный сезон в Галиче официально начался 29 сентября. Однако во многих жилых домах из-за проблем с подготовкой котельных и авариями на сетях пуск тепла затянулся. Лабораторные исследования воды, слитой из системы, показали, что мутность превышает допустимые для тепловых установок показатели в пять раз. Из-за этой проблемы пришлось дополнительно промывать тепловые сети и заполнять систему заново. Пытаясь привести в порядок городские сети и старые котельные, власти Галича на десять лет заключили концессионное соглашение с частной фирмой. По условиям договора, владельцы компании обещали к началу отопительного сезона снизить потребление дорогостоящего угля, построить в городе три новых модульных газовых котельных и заменить аварийные участки теплосетей. Однако обещаний своих не выполнили. Перед самым началом отопительного сезона руководство города расторгло договор с инвестором из-за многочисленных нарушений условий концессии. После этого власти Галича нашли в Иванове нового концессионера, но он также не оправдал ожиданий. Теперь решать проблемы с теплоснабжением города руководству муниципалитета придется самостоятельно.

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