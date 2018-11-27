В Москве пройдет XVII Фестиваль немецкого кино

С 29 ноября по 3 декабря в кинотеатре "Формула кино "Горизонт" в 17-й раз пройдет Фестиваль немецкого кино. Он состоится при поддержке посольства ФРГ и немецкого культурного центра имени Гете. Программа этого года заслуживает того, чтобы киноманы взяли отпуск или хотя бы отпросились пораньше с работы.

Еще в начале этого года на Берлинале зрители и профессионалы индустрии отметили, что в программе международного кинофестиваля немецкое кино выделяется хорошим уровнем и новинками достойного качества. Однако председатель жюри Том Тыквер наградами своих соотечественников баловать не стал. Любопытно, что большую часть Фестиваля немецкого кино на этот раз составляют как раз фильмы -"гости" берлинского киносмотра.

Открывается кинофестиваль в Москве "Стиксом" Вольфганга Фишера. Выбор такого фильма-открытия актуален - по сюжету в романтическую историю океанского путешествия (в него в одиночку отправляется отважная героиня) вторгается социальный катаклизм: беглянка от цивилизации вынуждена вступить в контакт с потерпевшими кораблекрушение мигрантами.

Режиссер Кристиан Петцольд представляет на фестивале фильм, который также затронет тему мигрантов: изощренный и непредсказуемый политический нуар "Транзит". Его действие датировано началом 1940-х: немецкие войска оккупировали Францию, у врагов рейха почти не осталось шансов сбежать... В главной роли - Франц Роговски, которому прочили приз за лучшую мужскую роль. Увы, он не получил заветного "медведя", но от этого его работы ценности не потеряли.

В рамках фестиваля впервые в России покажут роуд-муви о 20-летних - "Романтики 303". Эта картина стала новым творческим достижением автора "Воспитателей" Ханса Вайнгартнера. Режиссер также представит фильм в России, и призовет зрителей прийти в кинотеатры - фильм вскоре выходит в прокат.

О нашем многоликом, мозаичном, иногда невыносимом мире рассказывает картина "Далеко. История кругосветного путешествия". Документальная хроника невероятной авантюры, здесь присутствуют и драма, и комедия, и фантастика. Режиссеры - Патрик Алльгайер, Гвендолин Вайссер. Фильм повествует о том, как главные герои Гвен и Патрик отправились в путешествие, поставив себе цель: они ни разу не сядут в самолет, а будут передвигаться только по земле. 3 года ушло у пары на то, чтобы побывать в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Грузии, Иране, Афганистане, Пакистане, Индии, Непале, Китае, Монголии, Японии, Мексике, странах Карибского бассейна. Информация о большинстве этих стран в немецких СМИ крайне скупая и односторонняя. Патрик и Гвен захотели своими глазами увидеть и запечатлеть на камеру, как и чем живут люди в этих странах.

Еще один документальный фильм в фестивальной программе, который запомнится его зрителям - "Центральный аэропорт Темпельхоф", снятый бразильским мастером Каримом Айнузом. Картина также была отобрана в одну из программ на Берлинале этого года.

Фильм "Амели убегает" (его название в оригинале - "Amelie rennt" - напоминает о классике 1990-х "Беги, Лола, беги", - прим. "РГ") - повесть о первой дружбе, идеальная работа для детей среднего школьного возраста. По сюжету родители, устав бояться очередного приступа астмы дочери Амели, грозящего стать последним, везут дочку в горный санаторий в надежде, что врачи смогут ее подлечить. Но не тут-то было: ночью Амели убегает.

"Ломо - язык многих других" - эта картина обращается уже к старшеклассникам. Она представляет собой довольно жестко рассказанную историю поколения, живущего в Сети.

Психологические драмы - еще одна составляющая фестивальной программы. Лента "Все хорошо" - сенсация фестиваля в Локарно и дебют Эвы Тробиш. Картина представляет собой тонкое исследование бытового конформизма и одновременно филигранный женский портрет. "Джибрил" - необычная история любви и свободы. Драма "Потерянная" - погружение в мир подавленных желаний с новой звездой европейского кино, незабываемой "Мадемуазель Парадиc" Марией Драгус в главной роли. "Три вершины" - остросюжетный семейный триллер. Его режиссер Ян Цабайль известен своим умением работать с природным пространством. Главные роли исполняют любимый актер Цабайля Александр Фелинг и французская суперзвезда Беренис Бежо.

В фильме "Лифчик" играют любимцы зрителей - серб Мики Манойлович и великий француз Дени Лаван. Их партнерши - испанка Пас Вега и российская актриса Чулпан Хаматова. Файт Хелмер ("Тувалу", "Абсурдистан") - один из самых лучезарных и озорных немецких режиссеров, продолжает работу на поле абсурдистско-романтической комедии, и равных в этом ему нет. Он приедет в Москву, чтобы представить свою работу, в которой рассказывается о том, как машинист электропоезда Нурлан однажды обнаруживает, что за выступ состава, идущего на полной скорости, зацепился... лифчик. Нурлан верен себе: он хочет найти его обладательницу. Но как это сделать, если каждая женщина, к которой он приходит в дом, желает оставить себе и лифчик, и Нурлана?

Кстати, все фильмы на фестивале демонстрируются на немецком языке с русскими субтитрами.