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27.11.2018 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле сотрудников МЧС поймали на взятках алкоголем

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле возбуждено уголовное дело о получении взятки двумя сотрудниками регионального главка МЧС. Мзду руководители отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону брали бутылками с алкоголем, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

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По подозрению в получении взятки задержан начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС. По версии следствия, алкоголем от проверяющих откупилась соучредитель одного из тульских кафе: в заведении были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности, и женщина за взятку просила не привлекать ее к административной ответственности.

Следователи отдела по Пролетарскому району СУ СК и оперативники УФСБ проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также в его личном автомобиле. Также будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СК.

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Второй подозреваемый в получении взяток от той же хозяйки кафе - заместитель начальника отдела уже находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ или субъекта РФ".

В материалах дела два эпизода. Сейчас следователи собирают доказательную базу по обвинению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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