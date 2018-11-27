Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11

В Московской области водитель с ружьем потребовал вернуть деньги, которые были списаны у него за проезд по трассе М11.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД региона Татьяна Петрова, инцидент произошел в офисе по обслуживанию клиентов на платной автостраде. В помещение ворвался пьяный 53-летний москвич и, угрожая ружьем, потребовал "свои" 625 рублей. Автодорожники деньги отдали, тогда разбойник попытался убежать. Но его задержали полицейские.

У мужчины изъяли ружье "Ремингтон" и 39 патронов. Против него возбуждено уголовное дело о разбое. Ему грозит 15 лет лишения свободы. С предполагаемого разбойника взяли подписку о невыезде.