Концерт рэпера Элджея в Якутске отменили

Концерт рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк), который должен был состояться в Якутске 28 ноября, отменили.

Об отмене выступления сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт билетного оператора. Причина отмены мероприятия не указана.

В социальных сетях распространяется информация о том, что концерт отменен из-за угроз, которые поступали в адрес артиста.

Отменить выступление требовали многие общественники Якутска. А за несколько дней до того, как стало ясно, что концерта не будет, управление образования города направило в школы информационное письмо с рекомендациями поработать с родителями, чтобы те оградили детей от знакомства со своеобразным творчеством рэпера.

Недовольство по поводу приезда Элджея в Якутск многие горожане стали высказывать сразу же после появления афиши. В конце октября один из жителей города обратился в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить татуировки рэпера на предмет наличия в них запрещенной законом символики. Как сообщила пресс-служба ведомства, это письмо было перенаправлено в органы внутренних дел республики.