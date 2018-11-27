Мэр Якутска отменила контракты на проведение двух банкетов стоимостью более 1,1 миллиона рублей и пообещала в ближайшее время уволить чиновника, организовавшего эту закупку за счет муниципального бюджета. Руководитель управления делами администрации города уже написал заявление об уходе по собственному желанию.

Контракты с единственным поставщиком, индивидуальным предпринимателем, были заключены на "организацию питания для приемов главы города Якутска и его заместителей". Судя по срокам исполнения, речь шла о банкетах к Новому году. О том, что ей подготовили шикарный стол, мэр города Сардана Авксентьева узнала случайно.

"Сегодня после обеда была неприятно удивлена, получив сообщение с текстом о закупке муниципальным казенным учреждением "Управление делами" услуг по организации питания на сумму свыше миллиона рублей. Сразу начала выяснять, и информация подтвердилась. Вызвала руководителя МКУ "Управление делами", но вразумительного объяснения от него про эти банкеты не получила. Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну что же - если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее, - нам с ним не по пути", - написала она на своей страничке в "Фейсбуке".

Судя по несостоявшейся сервировке, меню продумывал большой гурман. Для одного из банкетов на 172 персоны (стоимостью 795 тысяч рублей) было заказано 38 наименований изысканных блюд на основе национальной кухни. Помимо многочисленных салатов и десертов каждому участнику предстояло съесть за один присест по 12 первых и вторых блюд из мяса и рыбы! Ознакомившиеся с этим перечнем горожане удивляются: такую гору еды не осилить и за неделю.

Помимо салатов и десертов каждому участнику банкета предстояло съесть за один присест по 12 первых и вторых блюд из мяса и рыбы

Еще до вступления в должность мэра города Сардана Авксентьева объявила, что никаких "массовых гуляний" за счет бюджета при ней не будет. Заказ скандальных банкетов она объяснила привычкой чиновника работать по старому шаблону. "Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей", - подчеркнула она.

Этот случай побудил градоначальницу заняться реформированием системы закупок. В составе администрации города действуют 37 муниципальных казенных учреждений, и каждое из них вольно проводить торги самостоятельно. Авксентьева назвала подобную систему неконтролируемой и заявила о необходимости менять ее. Для начала городским финансистам дано поручение усилить контроль за закупками, чтобы необоснованные траты исключить.

Тем временем

В Катав-Ивановском районе Челябинской области власти всем на удивление заказали люксовую иномарку стоимостью около пяти миллионов рублей. Примерно такую же сумму требовалось выплатить в качестве компенсаций владельцам всех пострадавших домовладений после сентябрьского землетрясения магнитудой 5,6 балла. Но поскольку деньги на ликвидацию ЧС выделял областной бюджет, районное начальство, по всей видимости, решило подумать о собственном комфорте. Люксовая иномарка должна быть со светлым салоном, отделанным премиальной кожей NAPPA, панорамной крышей, люком с электроприводом, мультимедийной системой и электрорегулировкой сидений. Как будто в районе, где пострадали больница, техникум и еще два десятка социальных объектов, больше не на что потратиться. "Очевидно, что используя схему лизинга, власти пытались обойти нормирование по закупкам автомобилей, ограничивающее максимальную стоимость в 2,5 миллиона рублей", - сообщил активист проекта ОНФ "За честные закупки" Дмитрий Денисов. - Однако в погоне за роскошью они забыли об ограничении по мощности до 200 лошадиных сил и указали в требованиях к машине 424 лошадиные силы, допустив таким образом прямое нарушение закона. Реакция не заставила себя ждать. В тот же день заявка на покупку авто была аннулирована заказчиком.

Подготовил Михаил Пинкус