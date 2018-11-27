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27.11.2018 04:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на пять км

Текст: Дина Непомнящая

Столб пепла высотой до пяти километров над уровнем моря выбросил во вторник вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир.

Фото: depositphotos.com
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 4,5 км

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, шлейф растянулся на восемь километров к юго-востоку от вулкана.

Запаха сероводорода нет. Жизни людей ничего не угрожает.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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