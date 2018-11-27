На Сахалине незаконно вырубили лес на 117 млн рублей

С начала текущего года объем незаконных рубок на территории Сахалинской области составил 7,9 тысячи кубических метров. Ущерб от них превысил 117 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.

Отмечается, что больше всего пострадал лес в Тымовском, Анивском и Невельском районах. К примеру, в Невельском районе угледобывающее предприятие без разрешения проводило работы на территории лесного фонда и тяжелой техникой уничтожило деревья на площади свыше восьми гектаров.

Нарушения выявляются районными лесничествами в ходе рейдов. Виновных привлекают к уголовной ответственности.

Перед новогодними праздниками, чтобы избежать незаконной охоты за елками, планируется усилить контроль.