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27.11.2018 06:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине незаконно вырубили лес на 117 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

С начала текущего года объем незаконных рубок на территории Сахалинской области составил 7,9 тысячи кубических метров. Ущерб от них превысил 117 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.

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Отмечается, что больше всего пострадал лес в Тымовском, Анивском и Невельском районах. К примеру, в Невельском районе угледобывающее предприятие без разрешения проводило работы на территории лесного фонда и тяжелой техникой уничтожило деревья на площади свыше восьми гектаров.

Нарушения выявляются районными лесничествами в ходе рейдов. Виновных привлекают к уголовной ответственности.

Перед новогодними праздниками, чтобы избежать незаконной охоты за елками, планируется усилить контроль.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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