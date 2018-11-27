Причиной отмены концерта Элджея в Якутске стали угрозы убийством

Концерт рэпера Элджея (Алексей Узенюк), который должен был состояться в Якутске 28 ноября, отменен из-за угроз в его адрес. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на сообщение на странице в Instagram опубликованное от имени организаторов.

Автор поста пишет, что артиста призывали "избить и убить в Якутске", поэтому, несмотря на то, что продано уже более 1500 билетов и роздано около 500 пригласительных на концерт, выступление не состоится. Деньги за билеты обещают вернуть.

Ранее отменить концерт требовали многие общественники Якутска. А управление образования города рекомендовало оградить детей от знакомства с творчеством рэпера, тексты которого "изобилуют ненормативной лексикой и аморальны по сути".